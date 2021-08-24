Kas yapmak için egzersiz yolu tahmin eden matematiksel model geliştirildi

Kas yapmak için en uygun egzersiz rejimini tahmin edebilen matematiksel bir model geliştirildi. Model, kasın büyümesi için ne kadar çaba sarf edilmesi gerektiğini ve büyümenin ne kadar zaman alacağını gösterebiliyor.