Kasım Ayında Duyurulması Beklenen Yeni Apple TV'den Kötü Haber Geldi

Yeni Apple TV 4K büyük ihtimalle önümüzdeki yılın ortasına kadar piyasaya sürülmeyecek. En azından, son zamanlarda Apple sızıntılarıyla gündeme gelen ünlü isim böyle diyor.

Yeni Apple TV, 2020'de gelmeyecek

Apple hakkında doğru çıkan sızıntı haberleri ile tanınan Jon Prosser, geçtiğimiz gün yeni bir Apple TV'nin gelip gelmeyeceğin soran bir takipçisine "önümüzdeki yıla kadar yeni Apple TV gelmiyor" diyerek yanıt verdi.

Yeni bir Apple TV'nin bu yıl içinde gelmekte olduğuna dair söylentiler, Apple TV 4K donanımının çok eskimiş olması ve Apple'ın tvOS platformunda Apple Arcade'e verdiği desteği kesmemesi nedeni ile alevlenmişti. Her ne kadar bu yıl beklemeyin dese de, Prosser'ın önceki tweet'lerine göre yeni Apple TV'nin içinde A12X Bionic yongası (iPad Pro 12'de bulunan aynısı) olacak ve 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı modelde gelecek. Kod adı "Neptune T1125" şeklinde, ancak bu bilgilerin herhangi biri veya tümü değişebilir.

Yeni Apple TV, Apple'ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen iPhone 12 etkinliğinde yer alması ihtimal dahilindeydi ama bu gerçek olmadı. Bu da Prosser'ın tahmininin doğru olacağının önemli bir göstergesi.

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