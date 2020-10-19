Kasım Ayında Duyurulması Beklenen Yeni Apple TV'den Kötü Haber Geldi

Yeni Apple TV 4K büyük ihtimalle önümüzdeki yılın ortasına kadar piyasaya sürülmeyecek. En azından, son zamanlarda Apple sızıntılarıyla gündeme gelen ünlü isim böyle diyor.