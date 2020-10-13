Apple iPhone 12 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Satış Fiyatı

Apple'ın 2020 amiral gemilerinin üst seviye modeli iPhone 12 Pro Max tanıtıldı. Peki, İphone 12 Pro Max'ın özellikleri neler, satış fiyatı ne kadar, hangi yenilikleri getiriyor? İşte detaylar: Pro Max dahil görünümü iPhone 4'ü andıran yeni iPhone'lar, 2017'deki iPhone X'ten bu yana ilk büyük tasarım değişikliğine imza atıyor.
6,7 inç ekrana sahip iPhone 12 Pro Max, geçen senenin 6,5 inç ekran boyutuyla gelen iPhone 11 Pro Max'ından daha büyük. Alüminyum iPhone 12'nin aksine iPhone 12 Pro Max, paslanmaz çelik gövdeyle ve dört renk seçeneğiyle geliyor: Gri, paslanmaz çelik, altın ve yeni mavi seçeneği. Apple'ın yeni 5nm teknolojisiyle üretilen A14 Bionic yonga setini kullanan telefon, firmaya göre "Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü yongasını kullanıyor". Apple'a göre yongayı oluşturan 6 çekirdekli işlemci ve 4 çekirdekli GPU, firmanın şimdiye kadarki en hızlı işlemcileri. Bu hız, önceki modele göre yüzde 50 daha yüksek performans anlamına geliyor.
Telefonun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, 5G desteğiyle gelmesi. Apple 5G alanına biraz geç adım atsa da istatistikler, piyasadaki telefonların sadece yüzde 13'ünün 5G destekli olduğunu söylüyor. Yani Apple'ın teknolojiyi yaygınlaştırmak için yeterince fırsatı olacak. iPhone 12 Pro Max, sub-6GHz ve mmWave 5g'yi destekliyor ve firmaya göre "herhangi bir telefondaki en çok 5G bandını" sunuyor. Bu, telefonun dünya çapında birçok ülkede destekleneceği anlamına geliyor.
Pro ve Pro Max modellerine has olan Lidar sensörü, artırılmış gerçeklik efektleri oluşturmak için kullanılıyor. Apple, Lidar tarayıcısının düşük ışıkta odaklanmayı kolaylaştıracağını, böylelikle düşük ışık fotoğrafçılığını altı kat hızlandıracağını söylüyor. Teknoloji aynı zamanda portre fotoğraflarında Gece Modu'nu mümkün kılıyor.
Gorilla Glass'ın üreticisi Corning'in yardımını alan Apple, iPhone 12'de Ceramic Shield adlı yeni bir koruyucu cam kullanıyor. Apple, bu yeni ekran korumasının önceki nesle göre "dört kata kadar" daha yüksek düşürme koruması sunduğunu söylüyor.
iPhone 12 Pro Max, geçen senenin iPhone 11 Pro modellerinde olduğu gibi üçlü bir arka kamera sistemiyle geliyor. Bu kamera sistemi, 12MP geniş, telefoto ve ultra geniş kamera lenslerinden oluşuyor.
iPhone 12 Pro Max, kamera sistemini Pro'ya kıyasla daha da geliştiriyor ve 12MP'lik 65mm odak uzunluğu sunan bir telefoto lensiyle geliyor. Bu lens, 2,5 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor. f/1,6 diyaframa ve yeni OIS sistemine sahip geniş kamera, yüzde 47 daha geniş ve yüzde 87 daha iyi düşük ışık performansı sunuyor.
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro'da da olduğu gibi ilk kez HDR video kaydı yapabiliyor ve doğrudan Dolby Vision HDR kaydedebiliyor. Bu sene iPhone 12 Pro ve Pro Max'a gelecek Apple ProRAW işlevi ise Deep Fusion ve Smart HDR gibi mevcut fotoğrafçılık yeteneklerini RAW fotoğraflarının esnekliğiyle buluşturacak.
iPhone 12 Pro Max Satış Fiyatı Ne Kadar?
iPhone 12 Pro Max'ın fiyatı 1.099 dolardan başlayacak ve cihaz 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek.
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