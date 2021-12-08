Kaspersky, Emotet'in Yeniden Ortaya Çıktığını Bildirdi

Kaspersky, son on yılın en tehlikeli botnet'lerinden ve siber suç hizmetlerinden biri olan Emotet'in faaliyetlerini, ilk kez 2014'te tespit edildiğinden beri takip etmeye devam ediyor.