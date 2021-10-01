Kaspersky İlk Şeffaflık Raporunu Yayınladı

Kendini daha fazla şeffaflığa kendini adayan küresel siber güvenlik şirketi, hükümetten, kanun uygulayıcılardan ve kullanıcılardan gelen 2020 ve 2021 yılının ilk yarısında veri ve teknik uzmanlık taleplerine ilişkin bilgileri kamuya açık bir şekilde paylaştı.