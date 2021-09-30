Hava Kirliliğinin En Acı Etkisi: Bebekleri Tehdit Ediyor!

Yeni araştırmadan çıkan korkunç sonuç: Hava kirliliği, hamileliği etkileyerek erken doğumların ve düşük kilolu doğumların artmasına neden oluyor!

  • Levent Öztürk
Hava kirliliğinin en acı etkisi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Süper sistem: Excalibur E60

Siber saldırılara hazırlıklı olun!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Yeni TOUGHBOOK 55 Daha Akıllı, Daha Hızlı ve Daha Güvenli
Hava Kirliliğinin En Acı Etkisi: Bebekleri Tehdit Ediyor!
İnsanların Büyük Kısmı, Windows 11'den Haberdar Bile Değilmiş!
Google Chrome'un Gizli Modu, Google CEO'sunu Koltuğundan Edebilir
DDoS Saldırısı Nedir? Web Sitelerini Çökerten DDoS Saldırısı Nasıl Yapılır?

 

 