Kaspersky: Windows 10 Sorununun Sorumlusu Değiliz

Microsoft'un Kaspersky Rescue Disk ile ilgili bir sorunu gideren yaması yine soruna yol açtı, Kaspersky bundan sorumlu olmadığını söyledi!

Kaspersky: Windows 10 Sorununun Sorumlusu Değiliz

Microsoft, yükleme sorunlarına yol açan bir Windows 10 güncellemesini geri çekti. Güncelleme, Kaspersky'nin Rescue Disk yazılımındaki bir sorunu onarmayı amaçlıyor ancak güvenlik firması, güncellemedeki sorunun bundan kaynaklanmadığını söylüyor.

Windows 10 KB4524244 güncellemesinin Kaspersky Rescue Disk yazılımıyla ilgili bir güvenlik açığını ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtiliyor. Kaspersky, bu sorunu Ağustos 2019'da onardığını söylese de Microsoft, Şubat 2020'de yayınladığı KB4524244 ile "Güvenli Ön Yüklemeye karşı Kaspersky Rescue Disk üzerinden düzenlenen saldırılar" yapmakta kullanılan UEFI imzalarını geri çekti.

Ancak son zamanlarda Microsoft yamalarının onardığından çok şeyi bozması bir klasik haline geldiğinden KB4524244'ün bazı PC'lerin açılmasına engel olması sürpriz olmadı. Kaspersky, kendi yazılımının bu sorunla bir ilgisi olmadığını söylüyor.

Yine de Kaspersky'nin masum olduğu söylenemez. Firmanın ciddi bir güvenlik açığına sahip bir aracı yayınladığını (ancak bunu 2019'da onardığını) göz ardı etmemek gerekiyor. Buna karşın sorun, Kaspersky'den çok Microsoft'u ilgilendiriyor olabilir; en azından Kaspersky'nin iddiası böyle. Microsoft'un sorunla ilgili Kaspersky'ye ulaşmamış olması, Kaspersky'ye göre endişe verici bir ayrıntı.

Daha geniş bir pencereden baktığımızda Windows 10 KB4524244, Microsoft'un sorunlardan dolayı geri çektiği güncellemelerin arasına eklenmiş oldu. Güncellemenin tekrar yayınlanma ihtimali düşük gibi görünüyor; firma bunun yerine onarımı gelecekteki güncellemelere dahil edebilir.

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