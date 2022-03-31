Katil Balinaların, Birbirlerine Balıkçılardan Çalmayı Öğrettiği Düşünülüyor

Orkaların (katil balinalar), birbirlerine insanlardan balık çalmayı öğrettiği ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Orkalar birbirlerine balık çalmayı öğretiyor...

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