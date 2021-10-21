Bir Balinanın Kendi Kendine Patlama Anı Kameralara Böyle Yakalandı...

Tanımlanamayan bir nesnenin su üzerinde dalgalandığı, açık, güzel bir Kaliforniya günü... Nesneye daha yakından bakıldığında, aslında ölümü sonrasında ortaya çıkan gazlar sayesinde yüzen, şişkin bir balina cesedi olduğu görülüyor. Ve ardından bu cansız beden, büyük bir patlama ile havaya saçılırken etrafını kana buluyor!
Eğer bu olay görmek istediğiniz bir şeye benziyorsa, WTF! Outdoors sayesinde saniye saniye izlemeniz mümkün. Videoyu YouTube üzerinde yayınlayan hesap, bu patlamanın Tomales Körfezi yakınlarındaki Kaliforniya sahilinde gerçekleştiğini söylüyor. Video kayıtlarının büyük patlamanın öncesindeki sadece son anları göstermesinden dolayı bu bedenin tam olarak ne tür bir balinaya ait olduğu belli değil ancak bölgedeki en yaygın deniz memelileri gri balinalar, mavi balinalar ve kambur balinalar.
Video hızlı bir şekilde bir "İç Organı Tahmin Et" oyununa dönüştüğü için, YouTube yorumlarında da belirtildiği gibi "biyolojik olarak ilginç" olduğu söylenebilir. İlk kanlı patlamanın ardından, ölü balinanın neredeyse tüm organları bedenin ağzından dışarı çıkıyor.
Bunun gibi patlamalar, bu hayvanlar için ayrışmanın doğal bir parçası olarak kabul ediliyor ve patlayan balinaların hikayeleri Dünya'nın pek çok yerinde duyulabiliyor. Göbekleri gazla dolu olan ölü balinalar, kumsallara ve kıyılara doğru yol alıyorlar.
Geniş ağızları ve büyük vücut boşlukları uzun bir süre ölüm patlamasını tutabilirken, genellikle sonunda dramatik etkiye yol açıyor. Tayvan, Tainan sakinleri, otopsi için bir araştırma tesisine giden 60 tonluk bir ispermeçet balinasının işlek bir caddede patlamasının ardından bunu zor yoldan öğrendi. Bu örnekte, balinanın bağırsakları, mağazalara ve evlere kan ve bağırsak yağdıran bir yırtıkla karnından fırlamıştı. Ortaya çıkan yıkım, bazıları korkunç koku hakkında yorum yaparken bazılarının bu "ilginç olayı deneyimlemek" için bölgeye akın etmesiyle karışık tepkiler almıştı.
Ve elbette balina patlamalarından bahsederken, 1970 yılında Oregon'da gerçekleşen Büyük Balina Patlaması'ndan bahsetmemek olmaz. Ancak bu olayda patlama doğal değil, insan eliyle gerçekleşmişti. Yaklaşık 14 metrelik bir ispermeçet balinası Floransa'da sahile vurduktan sonra, yetkililer bu bedenden kurtulmak için bir patlama yaratmaktan başka seçeneklerinin olmadığı kararına vardılar ve bu kararın sonuçlarının oldukça "ilginç" olduğunu söyleyebiliriz.
Görünüşe göre bir balina patlatmak Goldilocks Prensibi için güzel bir örnek olabiliyor: Tam olarak doğru patlayıcı hacmini kullanmanız gerekiyor. Aşırı uçlar kabul edilebiliyor; ya anca leşi denize fırlatmaya yetecek kadar, ya da balinayı tamamen yok edecek patlayıcı kullanabilirsiniz. İstemediğiniz şey ise, Oregon balinasını patlatmakla görevlendirilen otoyol bölümünün o Kasım gününde kendilerini bulduğu yer olan arada bir yerde kalmak.
Ortaya çıkan patlama, izleyiciler tarafından "güçlü bir domates suyu patlaması" olarak tanımlanırken çok büyük yağ parçalarını etrafa saçıldı. Balina parçaları binalara, arabalara ve insanlara çarpmadan önce hatırı sayılır bir mesafe kat etti. Oregon halkı, neşeyle, korkunç olaydan sonra bir parka isim vererek miraslarını benimsemeye karar verdi...
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