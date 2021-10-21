Bir Balinanın Kendi Kendine Patlama Anı Kameralara Böyle Yakalandı...

Bir balinanın kendi kendine, "doğal yoldan patlaması" kameralara işte böyle yansıdı!

  • Levent Öztürk
Balinanın patlaması kameralara yakalandı!
M J Richardson

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