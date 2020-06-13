Katlanabilir Ekranları Unutun: LG'den "Gerilebilen" Ekranlar Geliyor

LG'nin "katlanan ekranların son durağı" dediği bir ekran üzerinde çalıştığı ve 2024'ü hedeflediği ortaya çıktı. Peki nedir bu gerilebilir ekran dedikleri; nasıl çalışacak?

LG, "Gerilebilen" Ekranlar Üzerinde Çalışıyor
Galaxy Fold (yukarıda) LG Display'in gelecekteki teknolojisinin yanında ilkel kalabilir

LG'nin "gerilebilen" ekranlar üzerinde çalışmaya başladığı ve 2024 itibariyle "yüzde 20 uzama oranına sahip" ekran ürünleri üretebileceği, firmanın yayınladığı basın bülteniyle ortaya çıktı.

LG Display bu vadini gerçekleştirirse, birkaç sene sonra uzayabilen ve normalde olduğundan daha büyük bir ekrana sahip olabilen bir telefonunuz olabilir. 6 inçlik telefonun normalde cebinizde boyutuyla rahatsız edebilecek olan 7,2 inçlik bir telefona dönüşmesi gibi.

LG, bu tür ekranların yeni nesil ekran teknolojisi olmak konusunda ideal olduğunu düşünüyor. Bunun nedeni, uzayabilen ekranların "serbest" bir biçimde, lastik gibi uzayabilmesi ve bunu görüntü kalitesinde bir kayba yol açmadan yapabilmesi. Bugünkü esnek ekran teknolojiler, katlanabiliyor, yuvarlanabiliyor ancak bunu sadece belirli yönlerde veya alanlarda yapmanıza izin veriliyor. LG'ye göre gerilebilen ekranlar, "katlanabilen ekranların evriminin son noktası" olacak. "Son nokta" belki biraz iddialı olsa da, gerilen ekranlar, özellikle boyutları iyice büyüyen telefonları küçültmek konusunda imdadımıza yetişebilir.

Galaxy Fold'da yaşanan sorunlara bakacak olursak, uzayan ekran için verilen 2024 tarihi kulağa biraz erken gibi geliyor. Yine de dünyayı küresel salgından kurtarmayı başarırsak, LG'nin bu hedefe ulaşma olasılığı artabilir. Açıkçası, ilk "Ekranı gererken koptu" haberini ne zaman yazacağımızı biz de merak ediyoruz.

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