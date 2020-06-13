Katlanabilir Ekranları Unutun: LG'den "Gerilebilen" Ekranlar Geliyor

LG'nin "katlanan ekranların son durağı" dediği bir ekran üzerinde çalıştığı ve 2024'ü hedeflediği ortaya çıktı. Peki nedir bu gerilebilir ekran dedikleri; nasıl çalışacak?