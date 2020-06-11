Yeni Nesil Ofislere 10G Gücünde İnternet Hızı Performansı!

Zyxel'in yeni Multi-Gigabit Switchleri, ev ofis çalışanların yüksek ağ hızı taleplerine cevap veriyor. İşte yeni nesil ofislere 10G gücünde internet hızı sağlayacak cihaz!

Ofislerde 10G İle İşinize Hız Katma Fırsatı

Ağ teknolojileri alanında uçta uca çözümler sunan Zyxel Networks, ev ofis çalışanları için özel olarak tasarlanmış iki yeni switch'i pazara sundu. Ağ performansını artıran bu iki yeni switch, evden çalışanların artan iş ihtiyaçlarını karşılarken, küçük ve orta boyuttaki işletmelerin de hızına hız katıyor.

İçerik Sağlayıcıların Üretkenliği İçin Tasarlandı

Esnek çalışma imkanı nedeniyle günümüzde "evden çalışmak" giderek daha da popüler hale geliyor. İçerik oluşturma, grafik tasarım veya video prodüksiyon gibi iş kolları için profesyoneller, artık geleneksel ofis ortamları yerine ev ofis veya paylaşımlı küçük ofislerde çalışmayı tercih ediyor.

Değişen çalışan profili nedeniyle iş ihtiyaçları da yeniden şekilleniyor. Pazarın dinamikleri ve yeni iş ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiren Zyxel, iki yeni switch'i ile ev ofis veya küçük işletmelerde içerik sağlayıcı olarak çalışan profesyonellerin üretkenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Piyasaya sunulan yeni on iki portlu yönetilen XGS1210-12 ve yönetilmeyen XGS1010-12 Gigabit switchler; yüksek bant genişliğine ve güçlü ağ performansına ihtiyaç duyan yeni nesil medya şirketleri, reklam ajansları veya video prodüksiyon hizmeti sunan kurumlar için oldukça ideal bir çözüm. Zyxel'in yeni switchleri sayesinde video animasyon veya büyük dosyaları sunuculara, NAS'a veya diğer cihazlara aktarmak sorun olmaktan çıkıyor. 10Gbps'ye kadar bağlantı noktası hızı imkanı sunan cihaz, yeni nesil WiFi 6 cihazları ile uyumlu olmanın yanı sıra,kablosuz cihazlar ile kablolu ağ arasındaki bağlantı darboğazını da ortadan kaldırıyor.

Çoklu Gigabit Hız Desteği

XGS1010-12, 2 adet 10 Gigabit SFP + yukarı bağlantı portu, iki adet, 2.5 Gigabit port ve sekiz adet 1Gigabit Ethernet portu desteği sunuyor.

Oyun dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları, sunucular, ağa bağlı depolama (NAS) aygıtları veya IEEE kablosuz erişim noktaları gibi çeşitli ağ aygıtlarına yüksek kapasitede eş zamanlı olarak hizmet verebilen cihaz, üstün ağ performansını garanti altına alıyor. XGS1210-12 üzerinde yer alan birden fazla bağlantı noktası, büyük dosya aktarımları için; daha yüksek veri hızları sağlamak ve bağlantı güvenilirliğini artırmak için tek bir yüksek bant genişliğine sahip veri yolu oluşturmak üzere birleştirilebiliyor.

Kolay Web Yönetimi

Hızlı bir şekilde yapılandırma ve yönetim imkanı sunan kullanıcı dostu web tabanlı arayüze sahip olan XGS1210-12, kolay yedekleme ve yazılım güncelleme desteği ile bilgi işlem ağlarının güvenilir bir şekilde 7/24 çalışmasına olanak tanıyor.

Farklı İş ihtiyaçlarına Göre Önceliklendirme

Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, XGS1210-12 ve XGS1010-12'nin QoS desteği sayesinde; ağ içinde farklı uygulamalara, kullanıcılara veya video / ses / veri akışlarına acil öncelik atanabileceğine dikkat çekiyor. Erünsal, kurumlara esneklik avantajı sunan bu özelliğin, ağ performansını üst seviye çıkardığını vurguluyor.

Fansız Tasarım

Sessiz iş ortamları ile uyumlu bir yapıya sahip olan ve istenildiğinde kolayca duvara da monte edilebilen cihaz, fansız tasarımı ile iş yerinde sükûneti garanti altına alıyor.

Çevre Dostu

Cihazın, IEEE 802.3az Enerji Verimli Ethernet (EEE) desteği, ağ içinde enerji kullanımı dağılımını en ideal seviyede tutuyor. Ağ trafiğini otomatik, olarak algılayan cihaz, güç tüketimini de kolayca optimize edebiliyor.

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