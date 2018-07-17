Katlanabilir Surface 2018'e Yetişmeyecek
Microsoft'un katlanabilir cihazı Surface Andromeda'nın 2018 lansmanına yetişmeyeceği anlaşıldı!
Microsoft'un uzun zamandır katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığını bilmeyen kalmadı. İlk etapta Surface Phone olarak ortaya çıkan sonradan ise Microsoft Andromeda olarak isimlenen bu gizemli cihaz, katlanabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Gelen yeni raporlara göre Surface için donanım ve yazılım bu yıl için hazır olmayacak. Bu iki konuda çalışması gerektiği ortaya çıkan Microsoft'un bu cihazını 2019'a kadar tanıtması beklenmiyor.
Kısa bir süre önce Microsoft tarafından iptal edildiği yönünde haberler ortaya çıkan Surface Andromeda, bir kullanıcının Change.org tarafından başlattığı imza kampanyasıyla tekrar hayata tutunduğunu söylemek güç değil. Aslında cihazın akıbeti hakkında düğüm bu kampanya yoluyla çözüldü de diyebiliriz. Zira bu kampanya sonrası Thurrott'a konuşan yetkiler, Surface Andromeda'nın donanım ve yazılım konularında geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdi.
Şimdiye kadar bildiklerimiz
Surface Andromeda hakkında şu ana kadar bildiklerimiz arasında, cihazın geniş bir katlanabilir yüzeye sahip olacağı. Böylece farklı kullanım amaçlarına hizmet edecek olan cihaz, muhtemelen çıkış noktasını oluşturan Surface Phone şeklinde olmayacak. Daha çok bir tablet, dizüstü bilgisayar ve mobil oyun konsolu biçiminde karşımıza çıkabilecek olan ve cihaz, Windows 10'un yeni bir modüler denemesi olan Andromeda işletim sistemini çalıştıracak. Bu nedenle de adı Surface Andromeda olarak lanse edilecek. Elbette bunu ve daha fazlasını öğrenmek için beklememiz gerekecek.
Ercan Uğurlu
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