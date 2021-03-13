Katlanabilir Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max, Galaxy Z Fold 2'yi "Taklit Edebilir"

Xiaomi'nin ilk katlanabilir telefonu, büyük bir aksilik olmazsa Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max adıyla karşımıza çıkacak, fakat bu tanıtımın ne zaman yapılacağı şu an için gizemini koruyor. Ancak kuşkusuz bu telefona yönelik önemli iddialar var ve bunlardan biri de, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunda büyük çoğunlukla Samsung'dan etkilendiği yönünde.
Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max, Galaxy Z Fold 2 ile benzer tasarım çizgisini taşıyacak. Tıpkı Galaxy Z Fold 2 gibi içe katlanan bir tasarımın benimseneceği iddia edilen Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max'in, ekranının da 8.03 inç ve 6.38 inç büyüklüklerinde olacağına işaret ediliyor.
Bu arada Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max'in ekranına yönelik bir açıklama da Display Supply Chain Consultants tarafından yapıldı. Şirketin kurucusu Ross Young, Xiaomi'nin Mi Mix 4 Pro Max telefonu için ihtiyaç duyulan ekran panel tedariğini Samsung Display yerine China Star'dan karşılayacağını söyledi.
Mi Mix 4 Pro Max'in bilinen diğer özellikleri arasında ise Snapdragon 888 işlemci ile geleceği yer alırken, telefonda 5000 mAh kapasitesinde bir batarya ve 108 MP ana kameranın bulunacağı öngörülüyor. Öte yandan Mi Mix 4 Pro Max'in ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil.
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