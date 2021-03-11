Sony Xperia Compact'ı Bekliyorsanız, Artık Beklemeyin!

2021'in en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Sony Xperia Compact mini telefon severleri mutlu edecekti. Ancak bu hayal, hiç gerçekleşmeyebilir...

Sony Xperia Compact gerçek olmayabilir

2021'in en çok beklenen telefonlarından biri, yakında çıkacak olan Sony Xperia 1'in mini telefon hayranları için özel olarak hazırlanacağı söylenen küçük boyutlu kardeşi Sony Xperia Compact idi. Ancak elde edilen son bilgiler, bu konuda bir hayal kırıklığı yaşanabileceğini gösteriyor.

AndroidNext'in haberine göre, Çin medya sitesi Weibo'daki bir bilgi sızıntısı, Sony'nin yaklaşmakta olan 5,5 inçlik telefonunun (Xperia Compact) küresel satışının olmayacağına işaret ediyor. Sızıntıya göre telefon 2019'un Sony Xperia Ace'inin bir devamı olacak ve muhtemelen yalnızca Japonya'da satışa sunulacak.

Bu sızıntının nereden geldiği net değil, ancak ne yazık ki mantıklı: Sony Xperia Ace, Xperia Compact'ın sahip olduğunu duyduğumuz gibi orta sınıf özelliklere sahipti ve sadece Japonya'ya özel kompakt bir telefondu.

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