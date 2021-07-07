Katlı Evlerde Sorunsuz Wi-Fi Nasıl Sağlanır?

Kovid salgını hayatımızı çok değişik şekillerde etkiliyor. Örneğin pek çok kişi büyük kentleri riskli bulduğundan yazlıklarda devamlı kalmayı tercih etti. Sürekli yazlığında kalmayan grup ise yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yazlığına gitmeye başladı. Buna paralel olarak genelde çok katlı olan yazlık evlerde Wi-Fi kalitesi sorunu gündeme geldi. Dünya kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, katlı evlerde Wi-Fi sorunlarının nasıl, hangi ürünlerle çözülebileceğini açıkladı.
İki ya da daha çok katlı olan evlerde her katta güçlü Wi-Fi bağlantısı önemli bir sorun. Günümüzde ağa bağlı cihaz sayısı çeşitlendiğinden ve sayıca arttığından evin her yerinde güçlü, kaliteli ve güvenli Wi-Fi bağlantısı önemli bir ihtiyaç. İnterneti eve getirmeyi sağlayan modemler, pek çok zaman bu ihtiyacı tek başına çözemiyor ve evlerin tipi, yapısı, kullanıcıların ihtiyacına göre farklı ağ ürünleri kullanılması gerekiyor. Tek katlı evler, apartman daireleri için Wi-Fi menzilini genişleten ürünlerin bu sorunu çözmek için genelde yeterli olduğunu söyleyen TP-Link Teknik Müdürü Önder Tayanç, katlı evlerde ise menzil genişleticilerin yeterli olamadığını belirtiyor.
Katlı evler için ideal ağ çözümü: Powerline adaptörler
Katlı evler için en ideal ağ çözümünün powerline adaptörler olduğunu açıklayan Tayanç, "Evin elektrik hattını interneti taşıyan bir ağ haline getirmeyi sağlayan powerline adaptörler, ev kaç kat olursa olsun, zemin, duvar kalınlığı gibi olumsuzluklardan etkilenmeden elektrik prizi olan her yere interneti taşıyabiliyor" diyor. Bu ürünler sayesinde kablo çekmeden, bir yerleri kırıp dökmeden her kata ister kablolu ister kablosuz olarak internetin taşınabildiğini vurgulayan Tayanç, prize takılıp kullanılan bu adaptörlerin her yere rahat taşınabilmesi avantajının da olduğunu belirtiyor.
Genelde ikili adaptörler halinde satılan powerline'ların kurulumu ve kullanımı da son derece kolay. Bir adaptör Ethernet kablosu ile modeme bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Bu adaptörün işlevi, modemden aldığı sinyali elektrik hattına aktarmak ve takıldığı yerde sabit kalması gerekiyor. Bundan sonra diğer adaptör ya da adaptörler internete bağlanmak istenen yerdeki prize takıldığında o bölgede de internet erişimi gerçekleşiyor. Bu adaptörler ise rahatlıkla evin istenen yerine taşınabiliyor; o anda nerede internete erişim gerekiyorsa o odadaki prize takılabiliyor.
Mesh ve powerline teknolojilerini buluşturan hibrid çözüm: Deco P9
Önder Tayanç, katlı evde hiç kesinti olmadan internete bağlı olarak dolaşmak isteyenler için en uygun çözümün ise Deco P9 ürünü olduğunu belirtiyor. TP-Link'in Mesh ailesi olan Deco serisinin bu özel ürünü, powerline teknolojisiyle Mesh ağ teknolojisini birleştiren hibrid bir çözüm. "Katlı evimde hiçbir ürün ile Wi-Fi sorunumu çözemedim diyen kullanıcılarımız, Deco P9 ile sorunlarını çözüyorlar. Bir powerline gibi elektrik hattını internet hattı haline getiren Deco P9, aynı zamanda Mesh teknolojisinin sağladığı aynı ağ adı ve şifre ile kesintisiz bağlantıyı da sunuyor" diyen Tayanç, ikili ya da üçlü paketler halinde satılan Deco P9'un gerektiğinde diğer Deco üyeleriyle birlikte de kullanılabildiğini vurguluyor.
Powerline adaptör ya da Deco P9 kullanımı için katlı evlerde elektrik hattının tek fazlı olması gerektiğini belirten Tayanç, birden çok fazlı katlı evler için powerline teknolojisinin uygun olmadığını söylüyor. "Bu tür yapılar için ideal Wi-Fi çözümü, yine Mesh teknolojisi. TP-Link'in çok geniş olan Deco Mesh ailesinin farklı üyeleriyle katlı evlerde farklı çözümler oluşturulabiliyor" diyen Tayanç, ev tipi nasıl olursa olsun her Wi-Fi sorunu için TP-Link'te bir çözüm olduğunu vurguluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın