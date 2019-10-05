Keanu Reeves, Matrix 4 İçin Suskun!
Tarihin en çok sevilen ve belki de en az röportaj veren oyuncularından Keanu Reeves, Matrix 4 hakkındaki sorulardan da kaçıyor!
- Barış Terun
Dünyanın en popüler aktörlerinden biri olan Keanu Reeves, dördüncü filmi çekilecek olan Matrix serisi hakkında açıklamalarda bulunmaktan kaçınıyor. Oyuncu, yeni Matrix filmi hakkında, kendisine sorulan sorulara pek çok farklı ortamda cevap vermeyi ısrarla reddederek herkesi şaşırttı. Reeves, mütevaziliği ve toplumun arasına katılmasıyla ünlü bir oyuncu.
Bilindiği üzere Reeves, yapımcı stüdyo tarafından açıklanan Matrix 4 filminde de baş rol karakteri "Neo" olarak yer alacak. Ancak Neo karakterinin bir de genç ve her şeyden habersiz hali bulunacak ve onu kimin oynayacağı henüz açıklanmış değil.
Trinity rolünü üstlenen Carrie Ann-Moss da dördüncü filmde geri dönecek. Yeni filmin, 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor. Yapımda, Neo karakterinin gerçek yüzünün ve geçmişinin açığa çıkması heyecan verici olacak. Maalesef Morpheus rolünü üstlenen Laurence Fishburne, yeni filmde rol almayı kesin bir dille reddetti.
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