Keanu Reeves'e Büyük Teklif ve Açık Çek!
Kötü geçen günlerin ardından bir kez daha altın çağını yaşamaya başlayan Keanu Reeves'e, oldukça büyük bir teklif gidiyor!
- Barış Terun
Keanu Reeves'in yıldızı bir kez daha parlıyor. Reeves, Matrix üçlemesinin ardından geçen yıllarda pek çok başarısız filmde yer aldı ve hatta "En kötü oyuncuya layık görülen" Golden Raspberry gibi ödüllere aday bile gösterildi. Ne var ki mütevazi ve yardım sever kişiliği ile tanıdığımız Reeves, John Wick üçlemesindeki başarısı ile yine Hollywood'un zirvesine tırmandı. Reeves, şu anda sinema dünyasının en revaçtaki aktörleri arasında.
Marvel Studious'un üst düzey yöneticisi Kevin Feige de bu durumun farkında ve Keanu Reeves hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Keanu Reeves'e pek çok teklifte bulunacağız. Hangi rolü kabul edip etmeyeceği hatta Marvel evreninde bir rolü kabul edip etmeyeceği belirsiz. Lakin Reeves'i Marvel Evreni'ne katmaya kararlıyız."
Peki Keanu Reeves, Marvel Sinematik Evrenini'nde nasıl bir rol üstlenecek? Marvel filmlerinin tutkunları Reeves için pek çok tavsiyede bulundu.
Bazı hayranlar Reeves'in yeni Ghost Rider filminde Johnny Blaze rolünü üstlenmesini istiyor. Keanu Reeves'in motosiklet hayranlığı biliniyor. Lakin Ghost Rider, diğer Marvel kahramanlarına kıyasla çok daha düşük bir izleyici kitlesine sahip. Reeves'in bu rolde harcanmayacağını düşünüyoruz.
Hayranların diğer talebi ise Reeves'in Adam Warlock rolünü üstlenmesi. Thanos'a denk güçlere sahip Adam Warlock "İnsan evriminin muhteşemliğini" temsil ediyor. Reeves'i de "Muhteşem İnsan" olarak gören büyük bir kesim var. En azından Twitter'da bu yönde fikir belirten ciddi bir kitle mevcut.
Reeves'e layık görülen diğer roller arasında kozmik güçlere sahip Silver Sulfer, X-Men evreninin en etkileyici karakterlerinden Gambit ve yine süper kozmik güçlere sahip Moondragon yer alıyor. Keanu Reeves'in süper kahraman rolünü kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.
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