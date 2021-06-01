Xiaomi'den 8 Dakikada Şarj Müjdesi: "HyperCharge" Teknolojisi Tanıtıldı!

Akıllı telefon üreticileri, telefonunuzun bataryasını doldurmak için gereken süreyi azaltmak için var güçleri ile çalışmaya devam ediyor. Örneğin Xiaomi, geçen yıl Mi 10 Ultra ile 120W şarj sistemini tanıtmıştı. Şimdiyse aynı Xiaomi, 200W'lık yüksek şarj hızına ulaşan "HyperCharge" teknolojisini duyurdu.
Duyuru Xiaomi tarafından Twitter üzerinden yapıldı. Atılan tweet'te Çinli şirket, özel yapım bir Mi 11 Pro'yu yalnızca sekiz dakikada tamamen şarj ettiğini iddia ediyor. Şirket, kablosuz şarjı tercih ederseniz ise bu sürenin 15 dakika olacağını söylüyor. Yani "HyperCharge" teknolojisi sadece kablolu şarjla sınırlı değil.
Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge
Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021
120W'ın ne anlama geldiğini daha iyi nlamak için, piyasadaki diğer amiral gemisi telefonlara göz atmakta yarar var. Örneğin iPhone 12 Pro Max, 20W hızlı şarj ile Apple'ın zirvesini temsil ediyor. Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S21 Ultra 5G ise, 25W şarjı destekliyor.
Şu anda, Xiaomi'nin en yakın rakibi, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme ve iQOO'nun arkasındaki şirket olan BBK. Geçen yıl, Oppo 125W teknolojisini sergilemişti. Kardeş markası Vivo, anavatanı Çin'de 125W hızlı şarjlı iQOO 7'yi satmaya başladı bile. BBK'nın Xiaomi'nin 200W "HyperCharge" teknolojisine ne kadar sürede yetişeceğini görmek ilginç olacak.
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