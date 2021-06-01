Xiaomi'den 8 Dakikada Şarj Müjdesi: "HyperCharge" Teknolojisi Tanıtıldı!

Telefonlarımızın şarj olma süresi için inanılmaz bir haber daha geldi. Xiaomi, "HyperCharge" adını verdiği yeni teknoloji ile 200W şarj hızı vaat ediyor ve bir telefonu sadece 8 dakikada şarj edebildiğini iddia ediyor!