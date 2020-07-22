Ken Miles'ın da Sürdüğü Efsane Mustang Shelby, Rekor Fiyata Satıldı

Geçtiğimiz Ocak ayında 3,74 milyon dolara açık arttırma ile satılan orijinal Bullitt Mustang büyük bir olay olmuş ve bir açık arttırmada satılan en değerli Mustang ünvanını eline geçirmişti. Ancak bu rekor çok uzun ömürlü olmadı. 1965 model bir Ford Shelby Mustang GT350 Competition, veya kısaca GT350R, eski rekorun yanından büyük bir hızla geçti.
Indianapolis'te geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Mecum'un son müzayedesinde bu Shelby 3,85 milyon dolara satıldı. Araç, bu fiyatı yakalamasına yardımcı olan büyük bir isimle de önemli bağlantıya sahipti: Ken Miles.
Miles 55 yıl önce bir SCCA etkinliğinde Smithfield, Teksas'ta Green Valley Yarış Pisti'nde bu aracı kullanmış ve o sırada aracın onay aldığı ilk resmi yarış etkinliğinde GT350R'nin yeteneklerini göstermişti. Eğer bu yeterli değilse, araç aynı zamanda 5R002 kasa numarasını da barındırıyor. Yani üretilmiş olan ilk GT350R ve firmanın GT350 serisinde ürettiği ikinci araç.
Bu aracın direksiyonuna geçmiş olan, Miles dışında başka ünlü isimler de bulunuyor. Carroll Shelby'nin kendisi bu aracı kullandı ve diğer örneklerin arasında Bob Bondurant ve Peter Brock da bulunuyor.
Shelby'nin yarış özelliklerindeki motor kısmı, kendisine pistlerde avantaj sağlamak için değiştirilmiş bir Ford V8 ve geliştirilmiş bir soğutma sistemine sahip. Aracın iç döşemesinin ise ne yazık ki neredeyse olmadığı söylenebilir çünkü bu Shelby tamamen yarış amacıyla üretilmişti. Ayrıca SCCA düzenlemelerine uyması için bir kafese de sahip.
Aracın yeni sahibinin planları bilinmiyor ancak artık garajında yarış tarihinin efsanevi bir parçasının durduğu kesin.
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