Ken Miles'ın da Sürdüğü Efsane Mustang Shelby, Rekor Fiyata Satıldı

Dünya'nın bir açık arttırma ile satılan en pahalı Mustang'i ile tanışın. İşte, efsane isim Ken Miles'ın da direksiyonun başına geçtiği Ford Shelby Mustang GT350 Competition.