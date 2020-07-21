Uygun bütçeli 1.000 TL altı cep telefonları

Bütçenize uygun cep telefonunu 1.000 TL altında satın alabilirsiniz. Android işlemciye sahip telefon markaları uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte 1.000 TL altı cep telefonları...

Uygun bütçeli 1.000 TL altı cep telefonları

Son teknolojinin hızla değişmesiyle birlikte telefon piyasasında köklü değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerin başında tuşlu telefonlar tarihe karışarak full dokunmatik akıllı telefonlar kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüze bakıldığında akıllı telefonların hemen hemen yapamayacağı hiçbir şey yok. Konu akıllı telefon olunca bütçenize en uygun fiyatlı olanı bulmanız zor görünebilir. Fakat piyasada hem özellikleri ile işinizi görecek hemde fiyatı ile bütçenize dost birçok akıllı telefon bulunmaktadır.

Fazla para ödemek istemezseniz bütçenize uygun cep telefonunu 1.000 TL altında satın alabilirsiniz. Uygun fiyatlı akıllı telefonlarda Android işlemciye sahip telefon markaları dikkat çekmektedir. 

Uygun Fiyatlı Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

Fiyatının uygun oluşu ve teknik özelliklerinin büyük avantaj sağlamasından dolayı birçok kullanıcı tarafından tavsiye edilir. Telefonun piyasa değeri 1.000 TL ile 1.050 TL arasında değişmektedir. 2,0 GHz işlemcisi ile uygulamalarda veya oyunlarda sizlere hızlı işlem yeteneği sunabilir. Ekranı 5,71 inç olarak tasarlanarak 720 x 1520 piksel çözünürlükte mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı olurken farklı filtre özellikleri ile eğlenceli bir kullanım oluşturabilir.

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Uygun Fiyatlı Asus ZenFone 4 Max Cep Telefonu

Adından sıkça söz ettiren uygun fiyatlı cep telefonlarından biride Asus markasının ürettiği ZenFone 4 Max'dır. Akıllı cep telefonunda bulunan 5000 mAh batarya sayesinde tam gün kullanım sağlayabilirsiniz. Cep telefonunun piyasa değeri 1.030 TL civarındadır. Uygun fiyatlı ve hafif yapısı sizlerin konforlu bir kullanıma ulaşmasını sağlar. 5 MP ön, 13 MP arka kamerası ile mükemmel kalitede öz çekimler ve videolar hazırlayabilirsiniz.

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Uygun Fiyatlı Vestel Venus V6 Cep Telefonu

Vestel markasının sevilerek kullanılan V6 cep telefonu modeline sahip olmak için 999 TL veya 1.020 TL gibi bir ücret ödemelisiniz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi ve 32 GB depolama alanı sayesinde istediğiniz ergonomik kullanıma sahip olabilir ve 13+5 MP arka kamera ile olağanüstü fotoğraflar çekebilirsiniz. Akıllı telefonun 156 gram ağırlığı sayesinde kullanırken elinizde hissetmezsiniz.

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