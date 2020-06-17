Kendi Modemini Kullananlar, ISS'lerin Modemini Kullananlardan Daha Mutlu

ABD'de yapılan araştırma, ev interneti için kendi modemini kullananların, internet servis sağlayıcısının verdiği modemi kullananlardan çok daha mutlu olduğunu gösteriyor.

  • Levent Öztürk
Tüketiciler, kendi modemleriyle daha mutlu

Çoğu internet servis sağlayıcısı (ISS), bir internet tarifesine üye olmanız ile beraber kendi modemlerini ve yönlendirici (router) donanımlarını sağlıyor. Ancak bazı kullanıcılar, bunun yerine kendi modemlerini almayı seçiyor. Kendi donanımınızı kullanıyor olmanız daha hızlı ve daha kolay bir kullanım sunan seçeneklere erişmenize imkan tanıyor.

Her yıl yaklaşık 180.000 tüketiciyi düzinelerce endüstri ve yüzlerce firma hakkında ankete çağıran American Customer Satisfaction Index (Amerika Tüketici Memnuniyeti Endeksi – ACSI) tarafından düzenlenen en son anket de bu durumu destekler nitelikte. ACSI bu yıl ilk defa, ev içi Wi-Fi memnuniyeti anketinde özellikle ISS'lerin donanımı ile karşılaştırıldığında kendi donanımını kullanan kişilerin deneyimlerinin nasıl değiştiğine odaklandı. Anket çeşitli ölçütleri kontrol ederken tüketicilerden bunların her birine 1 ile 100 arasında puan vermeleri isteniyordu. Her puan alanında da kendi donanımını kullanan tüketiciler daha memnun görünmekteydi.

Memnuniyetteki en büyük uçurum ise masraf alanındaydı. Kendi ağ donanımlarını kullanan tüketiciler, satın alımlarından 100'de 72 memnun gözükürken, ISS donanımını kullananlar ile 66 puanında kaldı.

Diğer ölçütler daha yakın olsalar da, ISS donanımı her kategoride geride kaldı. Kendi modem veya yönlendiricilerini alan tüketiciler donanımın tekrar başlama hızından (74 vs 69), hizmet güvenilirliğinden (75 vs 71) ve menzilinden (75 vs 72) daha memnunlardı. Kullanıcılar, ağlarının güvenliği hakkında hemen hemen aynı puanı verdi (75 vs 74).

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