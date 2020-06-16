Koronavirüs hangi ülkelerde artıyor, hangi ülkelerde azalıyor? sorusu ülkelerin normalleşme adımlarının ardından merak konusu. Dünyada koronavirüs pandemisi devam ediyor.
Çin'den yayılan koronavirüs, bugüne kadar ülkeler sıralamasında dalgalı bir seyir izledi. Koronavirüsün yayılma hızı bazı ülkelerde daha geç yükselmeye başladı. Peki, birçok ülkede normalleşmenin başladığı süreçte koronavirüs hangi ülkelerde artıyor, hangi ülkelerde azalıyor?
Worldometers verilerine göre, koronavirüs salgının yayılmaya başladığı ilk aylarda vaka sayısı daha az olan Brezilya, Hindistan, Rusya'da vaka sayısının yükseldiği görülüyor. ABD'de vaka artışı devam ediyor. Meksika ve İran da vaka sayısının arttığı ülkelerden.
Worldometers verilerine göre 15 Haziran'daki yeni vaka sayıları
EN FAZLA ARTIŞ BREZİLYA'DA
15 Haziran'da en fazla artış 23 bin 674 yeni vaka ile Brezilya'da yaşandı. Brezilya'daki toplam vaka sayısı 891 bin 556, toplam can kaybı 44 bin 118 oldu.
BREZİLYA GÜNLÜK YENİ VAKA GRAFİĞİ
ABD'DEKİ KORONAVİRÜS SALGININDA DURUM NE?
Dünyada salgının en fazla yayıldığı ülke ABD'de dün 20 bin 722 yeni vaka tespit edildi. ABD'deki toplam vaka sayısı 2 milyon 183 bin 617. Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 118 bin 344 kişi hayatını kaybetti.
ABD GÜNLÜK YENİ VAKA GRAFİĞİ
HİNDİSTAN VE RUSYA'DA KORONAVİRÜS SALGINI
Hindistan'da 15 Haziran'da 10 bin 243, Rusya'da 8246 yeni vaka tespit edildi. Rusya, ülkeler sıralamasında 545 bin 458 vaka sayısı ile 3, Hindistan 344 bin 788 vaka ile 4'üncü sırada yer alıyor.
Pakistan, Şili, Suudi Arabistan, Meksika da vaka sayısının hızla arttığı ülkeler arasında.
HİNDİSTAN GÜNLÜK YENİ VAKA GRAFİĞİ
İTALYA, ALMANYA, FRANSA'DA DURUM NE?
Avrupa ülkelerinde ise dalgalı bir seyir izleniyor. İngiltere 14 Haziran'da 1514, 15 Haziran'da 968 yeni vaka bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 34 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yeni vaka sayısının azaldığı görülüyor. İtalya'da 14 Haziran'da 338, 15 Haziran'da 301 yeni vaka tespit edildi. Ülkede 14 Haziran'da 44, 15 Haziran'da 26 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Almanya'da 14 Haziran'da 248, 15 Haziran'da 373 yeni vaka belirlendi. Almanya'da 14 Haziran'da 3, 15 Haziran'da 15 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa'da 14 Haziran'da 407, 15 Haziran'da 152 yeni vaka duyuruldu. Fransa'da dün 29 kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, birkaç gün önce yaptığı açıklamada Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki toplam vaka sayılarının diğer ülkelerdeki sayıyı geçtiğini; bu ülkelerin enfekte hasta ve ölüm bakımından tepe noktasına henüz gelmediğini söylemişti.
İTALYA GÜNLÜK YENİ VAKA GRAFİĞİ
ALMANYA GÜNLÜK YENİ VAKA GRAFİĞİ
FRANSA GÜNLÜK YENİ VAKA GRAFİĞİ
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