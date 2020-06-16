Koronavirüs hangi ülkelerde artıyor, hangi ülkelerde azalıyor?

Koronavirüs pandemisiyle mücadele devam ederken, bazı ülkelerde hızlı artış devam ediyor. Peki hangi ülkelerde koronavirüs vaka sayısı artıyor? İşte ülke ülke koronavirüs pandemisinde son durum...