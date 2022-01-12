Kendi OLED'ini Kendin Yap: 3D Baskı Yoluyla İlk Esnek OLED Ekran Üretildi

3 boyutlu yazıcılar artık öyle bir hale gelmeye başladı ki, çok yakında ihtiyaç duyduğumuz pek çok şeyi bu yazıcılar ile halledebilecekmişiz gibi geliyor. Tekstilden inşaat sektörüne, yemek sektöründe uzay çalışmalarına kadar pek çok noktada kendine yer bulan 3 boyutlu yazıcılar, OLED ekran da üretebilecek. Hatta üretti bile...
Minnesota Üniversitesi Twin Cities araştırmacıları, tamamen 3D baskılı ilk esnek OLED ekran olduğunu söyledikleri bir cihaz geliştirmişler. "Çığır açıcı" olduğu söylenen araştırmada, esnek organik ışık yayn diyot (OLED) ekranı tamamen 3D olarak yazdırılmış. Düşük maliyetli OLED ekranların yaygın olarak üretilebilmesi için kullanılabileceği söylenen yöntem, gelecekte bu şekilde pek çok elektronik devrenin yapılabilmesi için de kullanılabilir.
Üretilen OLED ekranın videosunu hemen aşağıda görebilirsiniz.
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