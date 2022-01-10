iPhone SE 3, Pelk de Beklendiği Gibi Bir iPhone Modeli Olmayabilir!

Apple'ın bir sonraki iPhone SE modelini bu yıl içinde çıkaracağına dair yoğun söylentiler yer alırken, iPhone SE 2020'den daha farklı bir tasarıma sahip olacağı da öne sürülüyordu. Hatta aralarında bazıları, gelecek yeni SE modelinin iPhone XR veya iPhone 11 tasarımını kullanacağına da ilişkindi. Ancak gelen yeni bir sızıntı, güncel tasarımlı bir iPhone SE bekleyenleri üzecek cinsten.
Yeni sızıntıya göre Apple, iPhone XR ve iPhone 11 tasarımınndan yola çıktığı iPhone SE modelini 2024 yılına ertelemeye karar vermiş. Tasarım olarak benzer, ancak ekranı iPhone XR ve iPhone 11'den daha küçük boyutta olacağı söylenen bu iPhone SE modeli yerine Apple, bu sene farklı bir model ile fanlarını selamlayacak. Fakat fanlar bunu nasıl karşılayacak, merak edilesi.
Zira yine sızıntılara göre Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone SE modelinin, 2020 modeliyle aynı tasarım hattını taşıyacağı düşünülüyor. Özellik bakımından ise güncelleneceği iddia edilen iPhone SE 2022'de 5G desteği yer alacak ve iPhone 13 serisine güç veren A15 Bionic işlemciden güç sağlayacak. Elbette bunlar şimdilik söylenti, resmi detaylar yakında ortaya çıktığında onları da paylaşacağız.
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