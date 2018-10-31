Kepler'ın sonsuz boşluktaki görevi son buldu!
Binlerce keşif gerçekleştiren, türlü badireler atlatan Kepler Uzay Teleskopu'nun emeklilik zamanı geldi!
Şimdi veda etme zamanı... Ne de olsa başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Güneş Sistemi'nin dışında 2600 gezegen ve sayısız gök cismi keşfi gerçekleştiren Kepler Uzay Teleskopu, ömrünün sonuna geldi. NASA, Mart ayında Kepler Uzay Teleskopu'nun yakıtının tükenmek üzere olduğunu resmen açıklamıştı. Bilim insanları, bu dönemden itibaren ünlü teleskobu defalarca kez "uyku" konumuna geçirmişti. Kepler, çok yorgun olsa da veri toplamaya devam edebilmişti.
Dokuz yıl önce görevine başlayan Kepler'ın yakıtı tamamen tükendi. NASA üst düzey yöneticisi Thomas Zurbuchen yaptığı açıklamada, "NASA'nın ilk gezegen takipçisi Kepler Teleskopu, Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenlerde yaşam araştırmalarına bakışımızı genişletti. Beklentilerimiz üst düzeye tırmanmasının mimari oldu. Sadece gezegen keşfetmekle yetinmedi ve bilim dünyasında fırtınalar estirecek bulgular edindi. Bu keşifler, evrendeki yerimizi sorgulamamıza ve gizemleri aydınlatmamıza yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
Kepler Uzay Teleskopu, daha önce de belirttiğimiz üzere, 9 yıl önce yani 2009'da fırlatılmıştı. Bazı teknik sorunları ve yakıt problemleri nedeniyle, ünlü teleskopun sadece 3.5 yıl boyunca aktif olması bekleniyor. Kepler, bu beklentileri neredeyse üçe katladı ve muazzam başarılar elde etti.
Astronom William Borucki, "Kepler, gelecek nesillere verdiğimiz sözleri yerine getirmemize olanak tanıyacak. 35 yıl önce, Güneş Sistemi'nin dışında bir gezegen olduğuna dahi emin olamıyorduk. Teleskop, gelecek nesillere bir rota sağladı."
Neyse ki insanların korkuya kapılmasına gerek yok. Kepler'ın halefi TESS, öncüsünün yolunu izlemek için çalışmalara başladı çoktan başladı bile. TESS'in aynı Kepler gibi binlerce yeni gezegeni keşfetmesi ve uzay fenomenleri sorularının cevaplarına ulaşması bekleniyor.
Barış Terun
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