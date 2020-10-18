Maske Takmayanları Tespit Eden Yazılım Geliştirildi

Yaz tatilini geçirdiği Bodrum'da, maske takma konusunda yeterince duyarlı davranılmadığını gözlemleyen lise son sınıf öğrencisi Saner Çakır (18), beş bin adet yüz fotoğrafı üzerinde çalışarak bir yazılım geliştirdi.