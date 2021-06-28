Kesin Veda Zamanı Geldi: Windows 11, Internet Explorer'ı Tamamen Siliyor

Microsoft, Windows 11'i tanıttı ve pek çok şeyi kökünden değiştirdi. Bunlardan en çok Microsoft Store'un tamamen yenilenmesi dikkati çekerken, işletim sistemindeki pek çok alıştığımız özellik de yeni sürümde yok.
Daha önce Windows 11'de hangi özelliklerin yer almayacağı haberini sizlerle paylaşmıştık. O listede Internet Explorer da var ve artık Windows 11 ile beraber eski bir dost bizimle olmayacak.
Microsoft, daha önce de Windows 10'un belirli sürümleri için Internet Explorer'ın 15 Haziran 2022'de hayatına son verileceğini söylemişti. Windows 11'de ise temiz bir başlangıç yapmak isteyen şirket, işletim sistemine Internet Explorer'ı dahil etmiyor.
Fakat web uygulamaları için Internet Explorer'a ihtiyaç duyanlar üzülmesin. Zira Microsoft Edge içinde IE Modu yerini korumayı sürdürüyor. Böylece Windows kullanıcıları Internet Explorer ihtiyacını buradan karşılayabilecekler.
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