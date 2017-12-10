"Khal Drogo"dan Game of Thrones İtirafları
Game of Thrones'un unutulmaz karakteri Khal Drogo'ya hayat veren oyuncu Jason Momoa, final sezonu hakkında iddialı açıklamalar yaptı!
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizinin muhtemelen 2019 yılında yayınlanacak final sezonuna halen uzun bir süre var. Ancak dizinin hatırlanan karakterlerinden Khal Drogo'yu oynayan Jason Momoa, bu bekleyişe değeceğini söylüyor.
Momoa, kısa bir süre önce dizinin Belfast, Kuzey İrlanda'daki setini ziyaret etmişti ve final sezonu için burada gördükleri hakkında heyecanını paylaştı. Momoa, Entertainment Weekly ile yaptığı görüşmede bunun "TV'de şu ana kadar yayınlanmış en muhteşem şey" olacağını söyledi. Gördüklerinin tamamen inanılmaz olduğunu söyleyen Momoa, aynı zamanda da büyük bir hayran olduğu için "bazı şeyleri keşke görmemiş olsaydım" cümlesini de kullandı.
Momoa, yaptığı konuşmalarda herhangi bir spoiler vermekten kaçınsa da, Drogo'nun dönüşü ile ilgili bir şey olmadığını açıkça itiraf etti ve seti ziyaretinin tek sebebinin arkadaşlarını tekrar görmek olduğunun altını çizdi...
Levent Öztürk
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