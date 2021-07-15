Kimler 3. Doz Aşı Olmalı? Hangi Aşıyı Olalım? Aşı Hakkında Merak Edilenler!

Bu günlerde dünya genel olarak aşılama açısından önemli bir düzeye ulaştı. Ülkemiz de, yetkililerin açıklamalarına göre yeterli sayıda aşıyı temin ederek düzenli bir şekilde aşılama uygulamasını yürütmektedir. Peki, hangi aşıyı olmak lazım?

Kimler 3. Doz Aşı Olmalı? Hangi Aşıyı Olalım?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler

Günün En çok Okunanları
Apple, MacBook Pro'nun Yıllardır Değişmeyen Özelliğini Nihayet Geliştiriyor
Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu, Galaxy Z Flip'ten "Esinlenebilir"
Apple Watch Series 7'den 3 Önemli Sızıntı Birden!
Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu Sanal Gerçekliğe Adım Attı
Huawei MatePad 11 İncelemesi

 

 