Kimler 3. Doz Aşı Olmalı? Hangi Aşıyı Olalım? Aşı Hakkında Merak Edilenler!

Bu günlerde dünya genel olarak aşılama açısından önemli bir düzeye ulaştı. Ülkemiz de, yetkililerin açıklamalarına göre yeterli sayıda aşıyı temin ederek düzenli bir şekilde aşılama uygulamasını yürütmektedir. Peki, hangi aşıyı olmak lazım?