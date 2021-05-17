Kingston'tan Hız Aşırtılabilir DDR5 Bellekler İçin Yeni Adım

Bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Technology Company, Inc., yeni nesil bellek platformunun test ve uyum sürecini başlatmak için iş ortağı olan anakart üreticilerine hız aşırtılabilir DDR5 modüllerini gönderdiğini duyurdu.