Yeni OPPO Reno5: 50W Hızlı Şarjın Hikayesi

OPPO VOOC Hızlı Şarj Teknolojisi Baş Mühendisi Jeff Zhang, OPPO'yu hızlı şarjın geliştirilmesine teşvik eden nedeni şöyle açıklıyor: "Şarj etmeye ne kadar az zaman harcanırsa, hayatın tadını çıkarmaya o kadar çok zaman kalır..."