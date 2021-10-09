Kingston, Intel Platform Onayı Alan İlk (Üçüncü Parti) Tedarikçi Oldu

Bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Technology Company, Inc., yakında çıkacak olan DDR5 UDIMM'lerinin Intel Platform Doğrulaması aldığını duyurdu. Bu gelişme, Kingston DDR5 bellek çözümleri ile DDR5 kullanan Intel platformları arasındaki uyumluluğu doğrulamada ilk ve tartışmasız önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor.
Kingston'ın giriş niteliğindeki DDR5 bellek portföyü; gelecek yıl piyasaya sürülecek olan DDR5 tabanlı platformları destekleyen yüksek performanslı, düşük ile yüksek kapasiteli ve çoklu form faktörlü çözümler serisinin ilki olacak. Kingston, yeni nesil DDR belleği geliştirmesinin ardından, platformun lansmanını desteklemek için sektörün önde gelen anakart üreticilerine ve teknoloji ortaklarına 10 binden fazla DDR5 UDIMM örneği sağlıyor. Bölece Kingston; iş ortaklarını erkenden destekleyerek başarılı bir ürün lansmanı için üzerine düşeni yapıyor.
Otuz yılı aşkın süredir müşterilerin sistemlerine güç sağlamak için tercih ettikleri bellek markası olan Kingston 2 gün önce, analiz firması TrendForce'un gelirlerine göre yaptığı son sıralamaya göre dünyanın en iyi üçüncü parti DRAM modülü tedarikçisi olarak sıralandığını da duyurmuştu. Bu sıralama, şirketin en üst sırada yer aldığı 18. yılını işaret ediyor ve Kingston'ın pazardaki lider şirket konumunu da sağlamlaştırıyor. Ufukta yer alan yeni platformların piyasaya sürülmesiyle birlikte Kingston, önümüzdeki yıllarda; performans, veri bütünlüğü, yoğunluk ve ölçeklenebilirlik geliştirmeleri içeren bir dizi DDR5 bellek modülünü pazara sunmaya hazırlanıyor.
Kingston DRAM İş Birimi Başkan Yardımcısı Yo Chen şöyle konuştu: "En yeni DDR5 portföyümüzü ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyoruz ve yaklaşan lansmanı gerçekleştirmek için önemli yatırımlar yaptık. Üretim altyapımızı en yeni DDR5 platformları ile geliştirmek için küresel bir eksiklik sırasında bile bileşenlerin erken tedarik ederek, yüksek hacimli talebi destekleyebilir hale geldik. İş ortağı seviyesinden son kullanıcıya kadar Kingston Is With You prensibimizle yeni nesil bellekte liderliği ele geçirmek için buradayız."
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