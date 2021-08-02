Kingston Yeni FURY Markalı Belleklerini Piyasaya Sürüyor!

Bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Technology Company, Inc.'in birimi olan Kingston FURY, Kingston FURY™ Renegade, Kingston FURY Beast ve Kingston FURY Impact yüksek performanslı belleklerinin sevkiyatına başladığını duyurdu. Sistem meraklıları ve oyuncular, DDR4 RGB, DDR4 Non-RGB ve DDR3 modülleriyle sistemleri için ihtiyaç duydukları yükseltmeyi sağlayabilecekler.
Üstün performans isteyen oyuncular için mükemmel bir seçim olan Kingston FURY Renegade DDR4 RGB1, oyunların hızını artırmaya, oyun akışlarını sorunsuz bir şekilde yayınlanmasına ve düzenlemelerin akışkan bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. Ayrıca hızlı CL15-CL19 gecikme süreleriyle eşleştirilmiş 4600MHz2'ye kadar hız sunuyor. Dinamik RGB aydınlatma, pürüzsüz, senkronize aydınlatma efektleri sağlamak için Kingston FURY'nin patentli Infrared Sync Technology™ teknolojisini kullanıyor. Kendi agresif, şık siyah ısı dağıtıcısı ve uyumlu siyah PCB'si ile Kingston FURY Renegade DDR4, hızlı CL13-CL20 zamanlamalarıyla eşleştirilmiş 5333MHz2'ye kadar ultra yüksek hızlar sağlıyor. Her iki bellek Intel'in en yeni yonga setleri için optimize edilmiş profillerle Intel® XMP sertifikalı olarak geliyor. Oyuncuların düşmanlarının kalplerine korku salmak için BIOS'larında elle ayarlanmış profili seçmeleri yeterli oluyor. Bellekler 8 GB - 32 GB tek modül kapasitelerinde ve 256 GB'a kadar kapasiteye sahip 2, 4 ve 8'lik kitler halinde satışa sunuluyor.
Kingston FURY Beast DDR4 RGB ve Kingston FURY Beast DDR4, oyun, video düzenleme ve video işleme için 3733MHz'e varan hızlar ve CL15-19 gecikme süreleriyle güçlü performans artışları sağlıyor. Uygun maliyetli bir yükseltme arayanlar, Kingston FURY Beast DDR4 RGB'nin pürüzsüz ve çarpıcı aydınlatma efektlerini kullanabiliyor. Bellekler 8GB-32GB tek modül kapasitelerinde ve 16GB-128GB kit olarak mevcut. Kingston FURY Beast DDR4'ün şık, düşük profilli ısı dağıtıcı tasarımı, 4 GB-32 GB tek modül kapasitelerinde ve 8 GB-128 GB kit kapasitelerinde sunuluyor. Her ikisi de 2666MHz3'te Tak ve Çalıştır otomatik hız aşırtma özelliğine sahip, Intel XMP ve AMD Ryzen™ için hazır. Ayrıca DDR3 kitleri de mevcut.
Sistem gecikmesini en aza indirmek ve ayrıntılar dünyasının kapılarını açmak için dizüstü bilgisayarınızı veya küçük form faktörlü sisteminizi Kingston FURY Impact SODIMM ile donatabilirsiniz. 64 GB'a kadar kapasitelerde AMD Ryzen için hazır ve Intel XMP hazır, Tak ve Çalıştır Kingston FURY Impact DDR4, Intel ve AMD'nin en yeni işlemci teknolojilerini desteklemek için yayınlanan en yüksek frekans olan 3200 MHz3'e otomatik hız aşırtması yapıyor. Kingston FURY Impact DDR4'ün düşük 1,2 voltajı sayesinde, BIOS ile uğraşmanıza gerek kalmadan şık siyah PCB'yi kurarak, serin, sessiz ve verimli çalışabilirsiniz. DDR3, 1866MHz'e kadar hızlarda mevcut.
Kingston DRAM İş Kolu Yöneticisi Kristy Ernt: "Oyun ve bilgisayar tutkunlarının bizden beklediği yüksek performanslı bellek ve müşteri hizmetini Kingston FURY aracılığıyla sunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz. İster bütçe dostu basit bir yükseltme düşünün, ister nihai oyun deneyimi için sisteminizin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya hazırlanın, Kingston FURY'nin ürünleri tam size göre." diyor.
Kingston FURY'nin DRAM serisi her iki dünyanın da en iyisini sunuyor. Yüzde 100 hızlı fabrika testiyle olağanüstü performans ve maksimum gönül rahatlığı, ömür boyu garanti ve 30 yılı aşkın uzmanlıkla destekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın