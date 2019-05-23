Kış Askeri - Kaptan Amerika Yola Çıktı!
Winter Soldier ve Captain America'dan oluşan ikili, kısa süre sonra, yeni bir TV dizisi ile karşımıza çıkacak! İşte tüm bilinenler...
- Barış Terun
Marvel Comics Evreninde Bucky Barnes, yani anti kahraman Winter Soldier (Kış Askeri) rolünü üstlenen Sebastian Stan, Captain America - Winter Soldier ikilisi üzerine inşa edilen seri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sebastian Stan'a göre ikilinin maceralarını konu alan dizinin çekimleri Ekim ayında başlayacak ve 2019 sona ermeden Disney kanallarında gösterime girecek.
Söz konusu seride Falcon (Artık kendisini Kaptan Amerika olarak adlandırabiliriz) ve Winter Soldier'ın yanı sıra; Loki (Tim Hiddleston), Scarlet Witch (Kızıl Cadı) rolünü üstlenen Elizabeth Olsen ile Vision rolünü üstlenen Paul Bettany yer alıyor.
Karşımızda bazı spoiler'lar mevcut: Avengers: Endgame'de, Chris Evans'ın canlandırdığı Captain America, geçmişteki aşkı ile yaşamayı tercih etmiş ve yaşlanmış haliyle "Kalkanını" Sam Wilson'a (Falcon) devretmişti. Bu, çizgi romanlarla bire bir eşleşiyor. Zira çizgi-romanda Steve Rogers, süper asker güçlerini kaybetmiş ve kalkanını Sam Wilson'a vermeyi tercih etmişti. Marvel, siyahi bir Kaptan Amerika ile sinematik evrende bambaşka kapılar açma amacını güdüyor.
Yeni Captain America ve Winter Soldier'ı (Kış Askeri) barındıran TV serisinin çekimleri birkaç ay sonra, yani Ekim ayında başlayacak. Yüksek bütçeli yapım 2019 yılının Aralık ayında TV severlerle buluşacak.
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