Kıyamet Günü Kasası" İçin Yeni Planlar!
Kuzey Kutbu'nda bulunan "Kıyamet Günü Kasası" için büyük bir yatırım yapılması planlanıyor.
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz günlerde Svalbard Global Seed Vault (Svalbard Küresel Tohum Kasası) depolarına 70.000 yeni tohum daha eklendi ve kutup tesisinde depolanan toplam tohum sayısı bir milyonu geçti. Her ne kadar bu sayı önemli bir hedef taşının aşılması anlamına gelse de, kasanın çalışmaya devam edebilmesi ve iklim değişiminden korunması için Norveç hükümeti güncellemeler üzerine yaklaşık olarak 13 milyon dolar harcayacak.
Estonya soğan patatesi, börülce, Bambara yerfıstığı ve İrlanda birasının mayalanmasında kullanılan Avcı arpası gibi bazı sıra dışı tohumlar da Svalbard kasasına en son eklenenlerin arasında yer alıyor. BBC'nin söylediğine göre son eklenen grup ile beraber kasadaki toplam tohum sayısı 1.059.646'ya ulaşmış durumda.
Resmi olmayan adlandırılması ile "Kıyamet Günü Kasası" Norveç ile Kuzey Kutup noktası ortasında yer alan Svalbard adasında on yıl önce bugünlerde akla gelebilecek hemen her felaket senaryosuna – iklim değişikliği, küresel kuraklık, nükleer savaş ve benzeri – karşı açılmıştı. Şu anda kasanın üç bölümünün sadece biri dolu ancak bu durum, Norveç hükümetinin ihtiyaç duyulan yenilemeleri yapmasını engellemiyor. Hala tesiste saklanması gereken bir milyondan fazla tekil tohum türü bulunuyor.
Yaklaşık olarak bir yıl önce kasanın girişinde yaşanan bir sel olayı, tesisin iklim değişikliğine karşı dayanabilme yeteneğinin bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştu. Her ne kadar bu sel sırasında tesis hasar almamış olsa da, olayı takip eden inceleme sonucunda Norveç hükümeti kasanın uzun süreli geçerliliğini ve dayanımını korumak ve performansını arttırmak için yatırım kararı almıştı ve şimdi 100 milyon NOK (12.7 milyon dolar) başlangıç değeri ile bir yatırım yapılması planlanıyor.
Her ne kadar Kutup Çemberi içerisinde yer alsa da 2100 yılına kadar Svalbard'ın ortalama sıcaklığının -5.9 santigrat dereceden 3.3 santigrat dereceye yükselmesi ve yağmur düşüşünün %40 artması bekleniyor. İronik bir şekilde iklim değişikliğine karşı savunma olması amacı ile kurulan bu tesis iklim değişikliği tarafından tehdit ediliyor.
Tesisin iklim değişikliğine karşı dayanıklı olması ve "Dünya'nın gen bankalarına gelecekte de güvenli depolama alanı" sunmak için yeni soğutucu üniteler, bir erişim tüneli, acil durum enerjisi için yeni bir hizmet binası ve yeni elektrikli ekipmanlar sağlanacak. Su geçirmezlik ekipmanları ise su basmasının engellenmesi için zaten yerleştirilmiş durumda.
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