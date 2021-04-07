'Doktor Kıyamet'en 'kripto para' yorumu

Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri dolayısıyla "Doktor kıyamet" olarak bilinen yatırım uzmanı Marc Faber'dan kripto para yorumu var.
Yatırım uzmanı Marc Faber, kripto paralarla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine şu yorumu yapıyor: "Bitcoin ve kripto para birimleri konusunda bana yazan iki uzmanım var. Onlar bana 'kaybetmeyi göze aldığınız kadarını kripto para birimlerine yatırın' dedi.
Bazı hükümetlerin önümüzdeki dönemde kripto para birimlerini vergilendirmeye çalışacağını ifade eden Faber, "Tabii ki vergilendirecekler. Başarılı olan ne varsa vergilendirilir. Bu hükümetlerin demir kanunudur. Başarısız olan ne varsa da genellikle sübvanse edilir." diyor.
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