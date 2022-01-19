Kızıl Gezegen Mars, Bugünden 3 Milyon Yıl Önce Nasıl Bir Gezegendi?

Mars'ın günümüzden üç milyar yıl önce nasıl bir gezegen olduğunu biliyor musunuz? Bilim insanları, cevabı bulmaya biraz daha yaklaştı...

Mars 3 milyon yıl önce nasıldı?

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