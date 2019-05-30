Klasik Fare Serisi, Pro IntelliMouse ile Döndü
Microsoft'un artık bir efsane olan klasik fare serisi IntelliMouse, yeni Pro IntelliMouse modeli ile geri döndü!
- Levent Öztürk
Microsoft'un IntelliMouse'u, PC fareleri arasında bir klasik sayılabilir. Firma, 2017 yılında Classic IntelliMouse ile bu seriyi geri getirmişti. Yeni Microsoft Pro IntelliMouse ile pek çok güncellemeyle geliyor. Fare her ne kadar genel kullanım için olsa da, oyunlar için de rahat bir kullanım sunuyor.
Pro IntelliMouse yeni bir takip algılayıcısına ve 400ips hızına sahip. Ayrıca Windows Fare ve Klavye Merkezi (MKC) ile özelleştirilebiliyor. Yeni algılayıcı modeli ise PixArt PAW3389PRO-MS.
Microsoft, algılayıcı geliştirmelerinin yanı sıra tasarımda da bazı değişiklikle yapmış durumda ve pek çok Xbox aksesuarında görülen gölge renklendirmesi yeni farede de gözükebiliyor. Firma aynı zamanda tuş basımını geliştirmiş, dokulu bir kaplama eklemiş ve hatta donanımın ömrünü uzatmak için kabloyu da örmüş durumda.
Farenin beş tuşu var ve bunların üçü MKC ile özelleştirilebiliyor; farenizin arka ışığının rengini de değiştirebiliyorsunuz. Bunlar dışında Pro IntelliMouse, ergonomik tasarımı ve kablolu bağlantısı gibi daha önceki sürümlerin tanıdık özelliklerini barındırmaya devam ediyor.
Yeni Pro IntelliMouse, ABD ve Kanada'da Microsoft Store üzerinden 59.99 dolar karşılığında alınabiliyor. Avrupa dahil diğer pazarların ise Temmuz ayına kadar beklemeleri gerekecek.
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