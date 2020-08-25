Komplo teorilerinin havada uçuştuğu ay yolculuğu aslında nasıl gerçekleşti?

İnanılmaz bir yaratıcılık ve çaba sayesinde, 1969'da insanlık Ay'a iniş yapabildi. Peki bu mucizenin detaylarını ne kadar biliyoruz? Popular Science Türkiye'nin Youtube kanalında bu konu işlendi.
Bilimsel açıdan bu yolculuğu mümkün kılan teknoloji neredeyse 300 yıllıktı. Temelleri Newton'un 1660'da ortaya attığı çekim kanuna dayanıyordu. Havaya bir top atarsanız ve onu sürekli hızlandırırsanız gittikçe yükselecektir. Newton aynı trendin uzayda da bir karşılığı olduğunu görmüştü. Bir nesne dünyayı ne kadar hızlı terk ederse geri dönene kadar o kadar uzağa gitmeyi başarabilir. Yeteri kadar hız verilirse aya bile ulaşabilir.
İşte karşınızda bilimsel gerçeklerle Apollo 11:
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