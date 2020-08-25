Komplo teorilerinin havada uçuştuğu ay yolculuğu aslında nasıl gerçekleşti?

Bugünün teknolojisi ile bile Ay'a iniş yapmak büyük bir başarı. Peki, insanlık 1969 yılında ve o günün teknolojisiyle aya nasıl gidebildi? Yakından bakalım: