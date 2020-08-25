Komplo teorilerinin havada uçuştuğu ay yolculuğu aslında nasıl gerçekleşti?

Bugünün teknolojisi ile bile Ay'a iniş yapmak büyük bir başarı. Peki, insanlık 1969 yılında ve o günün teknolojisiyle aya nasıl gidebildi? Yakından bakalım:

51 yıl önce aya iniş nasıl gerçekleşti

İnanılmaz bir yaratıcılık ve çaba sayesinde, 1969'da insanlık Ay'a iniş yapabildi. Peki bu mucizenin detaylarını ne kadar biliyoruz? Popular Science Türkiye'nin Youtube kanalında bu konu işlendi.

Bilimsel açıdan bu yolculuğu mümkün kılan teknoloji neredeyse 300 yıllıktı. Temelleri Newton'un 1660'da ortaya attığı çekim kanuna dayanıyordu. Havaya bir top atarsanız ve onu sürekli hızlandırırsanız gittikçe yükselecektir. Newton aynı trendin uzayda da bir karşılığı olduğunu görmüştü. Bir nesne dünyayı ne kadar hızlı terk ederse geri dönene kadar o kadar uzağa gitmeyi başarabilir. Yeteri kadar hız verilirse aya bile ulaşabilir.

İşte karşınızda bilimsel gerçeklerle Apollo 11:

Bilimsel Gerçeklerle Aya İniş ve Apollo 11 | Popular Science TürkiyeBilimsel Gerçeklerle Aya İniş ve Apollo 11 | Popular Science Türkiye
İnanılmaz bir yaratıcılık ve çaba sayesinde, 1969’da insanlık Ay’a iniş yapabildi. Peki bu mucizenin detaylarını ne kadar biliyoruz? İşte karşınızda bilimsel gerçeklerle Apollo 11. Diğer Paradoks videoları için: Daha fazla bilim için Popular Science'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook için; Twitter için; Instagram için; Podcast için; Bu kanal Popular Science Türkiye'nin resmi YouTube hesabıdır! #PopularScienceTürkiye #Apollo11 #Paradoks

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