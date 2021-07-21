Konami 3 Yeni Oyun Duyurusunda Bulundu

Oyun severler Konami'den büyük bir merak içinde PES 2022'yi beklerken, şirket 3 farklı oyun duyurusunda bulundu.

Konami 3 Yeni Oyun Duyurusunda Bulundu

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