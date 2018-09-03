Konsollar için harici ses kartı: Sound BlasterX G6
Creative, kulaklığındaki ses kalitesini yükseltmek isteyen konsol oyuncuları için yeni bir harici ses kartı üretti.
Sound BlasterX G6, PC'nin yanı sıra Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch dahil olmak üzere pek çok konsolda kullanabileceğiniz yüksek çözünürlüklü bir USB ses kartı. Bunun yanında, Sound BlasterX G6, standart 3.5 ses jaklarını kullandığı sürece Creative tarafından üretilmemiş olsa bile eski kulaklıklarla da çalışıyor.
Creative, kaliteli kulaklık sevenleri memnun edecek bileşenleri ve çift amplifikasyon teknolojisini bir araya getirerek, G6'nın her bir kanala daha üstün netlik ve doğrulukla yepyeni bir ses kalitesi sunmak için ayrı ayrı güç sağlayabileceğini iddia ediyor.
Harici ses kartı ayrıca Dolby Digital kod çözme, 7.1 sanal surround ses ve sidetone hoparlör ses kontrolü gibi birçok ek özellik sunuyor.
Sound BlasterX G6, Creative'in oyun için oluşturulmuş ilk harici ses kartı değil, şirketin genel müdürü Low Long Chye, müşterilerin PlayStation 4 ve diğer konsollar için daha önceki G5'i neden satın aldıklarını şöyle belirtti:
"Daha fazla insan, PC dünyasının dışındaki kaliteli sesin değerini keşfederken, daha iyi performans ve bileşenler ile başka bir seçenek sunmak istedik."
Sound BlasterX G6 şu anda şirketin web sitesinde ve diğer satıcılarda 149$'dan (935 TL) satışa sunuluyor.
Yavuz Alp Şimşek
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