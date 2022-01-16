GTA 6'nın Ne Zaman Piyasaya Çıkacağı Belli Oldu (Gibi...)

Henüz resmi olarak açıklanmasa da, Take-Two cephesinden gelen haberler, Grand Theft Auto 6'nın 2024 yılında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Take-Two, yakın zamanda Zynga'yı satın almıştı. Bunun da etkisiyle, şirketin 2024'te yıllık büyüme oranının %14 oranında olmasının beklendiği açıklandı.
New York firması Jeffries analistleri, bunun sadece Zynga satın almasıyla olmayacağını, o yıl piyasaya sürülecek büyük bir Rockstar oyununun göstergesi olduğuna inanıyor: "Şirkete böylesine bir büyümeyi yaşatabilecek yalnızca bir avuç oyun var."
Cowen'den Doug Creutz da, mali yıl içerisinde (1 Nisan 2023'ten 31 Mart 2024'e kadar) bir GTA 6 sürümünün "muhtemel" olduğuna inanıyor. Çünkü bu tür bir büyümenin büyük bir oyun gerektirdiği konusunda emin olduğunu söylüyor.
Grand Theft Auto 6'nın piyasaya sürülmesi, yıllardır söylentilere ve spekülasyonlara konu oluyor. Analistlerin tahminleri resmi duyuru olarak alınamasa da, rakamlar bize gereken her şeyi söylüyor.
Take-Two, daha önce de büyük Rockstar oyunlarını haber vermek için artan gelir beklentilerini kullandı. Örneğin 2011'de de benzer bir durum yaşanmıştı ve hemen ardından, sadece 2 sene sonra Grand Theft Auto 5 gelmişti.
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