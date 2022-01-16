GTA 6'nın Ne Zaman Piyasaya Çıkacağı Belli Oldu (Gibi...)

Resmi bir açıklama olmasa da, Take-Two cephesinden gelen haberlere göre Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) ne zaman piyasaya çıkacağı belli oldu gibi...

GTA 6'dan heyecanlandıran haber

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