Aşı Olmayana "Aşı Vergisi" Getirme Kararı, Ülkeyi İkiye Böldü!

Kanada'nın en kalabalık ikinci eyaleti olan Quebec, yeni COVID-19 kararları arasına bir de vergi kararı ekledi: Aşısızlara sağlık vergisi...
Eyalet Başbakanı Francois Legault, hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında geçerli bir tıbbi gerekçe olmadan aşı olmayı reddeden Quebeclilerin "ödenecek bir faturası olacağını" söyledi ve bunu bir "eşitlik sorunu" olarak nitelendirdi.
Başbakan, "Aşı olmamak sağlık bakım ağımızın üzerinde sonuçlar oluşturuyor ve bunun bedelini ödemek tüm Quebeclilere düşmez" dedi. Açıklama şöyle devam etti: "Şu anda, bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük bindiriyorlar. Ve nüfusun çoğunluğunun bunun bir sonucu olmasını istemesinin normal olduğunu düşünüyorum."
Ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da Legault, 50 Kanada Doları veya 100 Kanada Doları tutarında bir verginin kendi görüşüne göre yeterli olmayacağını söyledi. Başbakan'ın söylediğine göre tıbbi muafiyeti olan vatandaşlar vergiyle karşı karşıya kalmayacak, ancak aksi takdirde eyaletteki ilk aşı dozunu "önümüzdeki birkaç hafta içinde" alamayan tüm yetişkinler vergiye tabi olacak.
Yerel medyanın söylediğine göre böyle bir vergi yalnızca "Kanada'daki en katı COVID-19 sağlık önlemlerinden biri" olmakla kalmayacak. Aynı zamanda uzmanlar, bunun Kanada yasalarındaki önemli bir ilkeyi ihlal edebileceğine dair endişelerini de dile getiriyor: "Finansal (veya başka türlü) bir engelle karşılaşmadan herkesin sağlık hizmetlerine eşit erişime sahip olması gerektiği fikri..."
Toronto'da Unity Health'den doktor ve Medicare için Kanadalı Doktorlar eski başkanı Danyaal Raza, Reuters'e verdiği demeçte, "Kanada'da daha önce böyle bir şey görmedim. Bunun oluşturacağı emsal konusunda endişeliyim" diyor.
Çarşamba günü CTV News'e konuşan biyoetik profesörü Vardit Ravitsky ise, verginin geri tepmesinden ve pandeminin zaten keskinleştirdiği eşitsizlikleri artırmasından endişe ettiğini söyledi: "Etik bir bakış açısıyla, en adil ve mümkün olan halk sağlığı müdahalelerini seçmeye çalışıyoruz. Bu (vergi) bu ilkeye saygı göstermiyor. 100 Dolar, 500 Dolar gibi miktarlar bazı aileler için neredeyse hiçbir şey ifade etmeyebilir ve diğer aileler için inanılmaz bir yük olabilir.""
Yine de, en azından plan şimdiden başarılı olmuş gibi görünüyor: Aşı karşıtı vergi planı açıklandıktan sonra 7.000'den fazla Quebecli ilk aşı dozunu almak için kayıt yaptırdı.
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