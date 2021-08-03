Köpekler, İnsanların Yalan Söylediğini Anlayabilir mi?

Yeni bir araştırmaya göre köpekler, en azından yemek söz konusu olduğunda, insanların ne zaman yalan söylediklerini anlayabiliyor!

03 Ağustos 2021 21:21

Levent Öztürk