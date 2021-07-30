Tokyo Olimpiyatlarına, Çinli Dev Alibaba'dan "Sıcak Çözümü"

Tokyo yazları sadece sıcak olmakla kalmıyor, aynı zamanda aşırı derecede nemli - bu iki unsur bir araya geldiğinde de sıcakla ilgili hastalıkların artışı sürpriz olmuyor. The Guardian'ın söylediğine göre, Tokyo Olimpiyatları'nın sıcak çarpması vakalarında artışa yol açacağına dair endişeler de bulunuyordu ve bu durum, salgın nedeniyle tıbbi hizmetler zaten Dünya genelinde zayıflamış olduğundan dolayı kesinlikle büyük bir soruna yol açabilirdi.
Bu durumun oluşmasını engellemek isteyen Alibaba, Olimpiyat personelini ısıyla ilgili hastalıklardan korumaya yardımcı olmak için vücut ısısını ve kalp atış hızını izlemek için bulut tabanlı bir çözüm tasarladı.
Olimpiyat personeli, istatistiklerini ve mekanlarda kurulan ısı stresi sayaçlarıyla izlenecek olan çevre endeksini takip etmek için kulaklarına akıllı bir cihaz takıyor. Bu veriler daha sonra her kullanıcı için gerçek zamanlı olarak sıcak çarpması riskinin seviyesini belirleyecek bulut tabanlı bir teknolojiye gönderiliyor. Sıcak çarpması riski yüksek olanlar, mümkün olan en kısa sürede daha fazla su içmek gibi önerilen önlemlerle birlikte telefonlarına uyarılar alıyor.
2020'de Tokyo metropolünde sıcaklıkla ilgili yaklaşık 200 ölüm bildirilmişti, bu nedenle sporcular ve personel, şimdiye kadarki en sıcak Olimpiyatlarla karşı karşıya. Şehir yaz aylarında çok sıcak ve nemli olabiliyor, yetkililer bu yüzden 1964 Olimpiyatlarını Ekim ayına taşımak zorunda kalmıştı. Bu sefer böyle olmadığı için – etkinlik 23 Temmuz'da başladı – Alibaba'nın sıcak çarpmasına karşı teknolojisini kullanmak gibi ihtiyati tedbirler alınması gerekiyor.
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