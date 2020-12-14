Köpeklerin COVID-19 Hastalarını Tespit Edebildiği, Bir Kez Daha Kanıtlandı

Köpekler, yeteneklerinin bir sonu yokmuşçasına, bir kez daha burunlarının muhteşem hassasiyetini kanıtladılar. Birkaç ay önce Almanya'daki Hannover Veterinerlik Tıbbı Üniversitesi tarafından liderlik edilen bir çalışmada, Alman askeriyesinden alınan sekiz köpek, insan tükürüğünde Covid-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsü ile ilişkilendirilen kokuları tanımlamak için eğitilmişti. Eğitimden sonra köpekler, enfekte olan ve enfekte olmayan kişilerden alınan örneklerini %96 doğruluk ile ayırt edebilmişti.
Şimdiyse benzer bir çalışma Fransa'dan geldi. Fransa Alfort Veterinerlik Okulu'nda yürütülen çalışmalarda amaç, bu kez köpeklerin, ter örneklerini koklayarak COVID-19 pozitifleri tespit edebilmesiydi.
Eğitilen 6 köpek, 177 kişiden alınan ter örneklerini koklayarak, yüzde 90'a ulaşan bir oranda doğru tespit yapmayı başardı. Araştırmanın başındaki isim olan Profesör Dominique Grandjean, köpeklerin özellikle kalabalık ortamlarda, COVID-19 hastalarını tespit edebileceğini düşünüyor.
Köpeklerin Hastalıkları Fark Etmesi Yeni Değil
Tabi ki köpeklerin hastalıkları koklayarak bulmaları yeni bir fikir değil. Köpekler daha önce de Parkinson Hastalığı, sıtma, bazı kanser türevleri ve pek çok bulaşıcı solunum yolu hastalığını belirlemek için kullanılmıştı. Köpeklerin bunu yapmalarını sağlayan şey ise, oldukça hassas olan burunları. Hastalıklar, vücuttaki metabolik süreçleri hafifçe değiştirerek farklı organik bileşiklerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor ve köpeklerin burunları da, bu küçük bileşiklerin kokularını birbirlerinden ayırt edebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın