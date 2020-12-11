COVID-19'a Karşı Geliştirilen 2 Farklı Aşının Birleştirileceği Açıklandı

Tün Dünya nefesini tutmuş COVID-19 aşılarını beklerken, aşı cephesinden şaşırtıcı bir haber geldi. COVID-19 aşısı üzerinde çalışan İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşısını geliştiren ekip, iki aşının birleştirilmesi için iş birliği yapmaya başlıyor.
Reuters'in yayınladığı ve Sputnik V Twitter hesabı tarafından da doğrulanan bu birliktelik, aşıların etkinliğinin artırılmasını amaçlıyor. Bunun için de, iki aşının formülünün birleştirilmesi planlanıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda AstraZeneca'nın aşısının yüzde 70 oranında etkili olduğu ve bu oranın yeni testler sonucunda yüzde 90'a çıkmasının beklendiği duyurulmuştu. Sputnik V'nin etki oranının ise yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtilmişti. Diğer aşı alternatifleri arasında ise Pfizer'in geliştirdiği aşı, Çin'in geliştirdiği aşı ve Moderna'nın geliştirdiği aşı bulunuyor.
AstraZeneca - Sputnik V Ortaklığı Rusya'da Çalışacak
Ortak aşı çalışmaları, Sputnik V'nin de geliştirildiği Rusya'da, Gamaleya Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek. AstraZeneca ve Rusya arasındaki iş birliği hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
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