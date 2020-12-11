Tün Dünyanın Beklediği COVID-19 Aşısının Üreticileri Siber Saldırıya Uğradı

COVID-19'un Batı'da kabul edilen ilk aşısının üreticileri Pfizer ve BioNTech, siber saldırıya uğradıklarını açıkladı.

  • Levent Öztürk
Covid-19 aşısı üreticileri siber saldırıya uğradı

Şu anda öncü olan Covid-19 aşılarından birinin üreticileri, bir siber saldırının hedefi olduklarını açıkladı. Batı'da onay alan ilk Covid-19 aşısını geliştiren ABD firması Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, aşının gelişimi ile ilgili belgelere "kanunsuz bir şekilde erişildiğini" doğruladı.

Saldırı hakkında henüz çok az bilgi bulunuyor. Muhtemel saldırganlar veya saldırının ne zaman ya da nasıl gerçekleştirildiğine dair bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak aşı denemeleri ile bağlantılı olan katılımcıların kişisel bilgilerinin ele geçirildiği düşünülmüyor.

Covid-19 aşısı ile ilgili bilgilerin kendi aşılarını üretmek isteyen diğer firma ve hükumetler için oldukça değerli olabileceği kesin. Alternatif olarak bu girişim, aşı ve virüs hakkında yanlış bilgi yaymak için de kullanılabilir ve bu tarz eylemler salgının başlangıcından beri yaygın bir şekilde görülmekteydi.

Bahsi geçen belgeler dışında siber saldırı sırasında başka hiçbir Pfizer veya BioNTech sistemine erişim gerçekleşmedi. Yine de Koronavirüs aşısı geliştirmesi başladığından beri sağlık sistemi sektörü bol miktarda saldırıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Örneğin Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Pfizer / BioNTech olayı açıklanmadan kısa bir süre önce bir siber saldırının hedefi olduğunu açıklamıştı. Bir başka aşı üreticisi olan AstraZeneca da daha önce hedef alınmıştı ve Microsoft, sağlık hizmeti sağlayıcılarına sunulan korumaların arttırılması için bir çağrıda bulunmuştu.

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