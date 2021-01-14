Korku Filmi İzlemenin Bir Faydası Olduğu Hiç Aklınıza Gelir miydi?

Dürüst olalım... Hepimiz zombi ordularıyla dolu kıyamet sonrası dünyalarla mücadele eden sert kahramanların hikayelerini izliyoruz ve bazılarımız şöyle düşünüyor: "Ben de böyle olabilirim." Elbette hayatta kalma becerileriniz olmayabilir ama yine de kapınıza bir zombi dayandığında ne yapmanız gerektiğini bu filmlere bakarak aşağı yukarı biliyor olmanız gerekiyor.
Bu kesinlikle doğru olmasa da, Penn State Üniversitesi'nin yeni araştırması, zombi filmlerinin yanı sıra korku ve bilim kurguya düşkün olmanın bazı insanların 2020'nin sert gerçeklerine ve devam eden salgına daha hazırlıklı olmasına yardımcı olduğunu öne sürüyor. Çalışma, korku filmlerinden hoşlanan kişilerin COVID-19 kısıtlamaları sırasında daha az sıkıntı gösterdiğini ve bu filmlerini izleyenlerin pandemiyle yüzleşmeye daha hazır olduğunu buldu.
Penn State Üniversitesi'nden Profesör John Johnson, "aslında oldukça güçlü olan kişilik etkilerini hesaba kattıktan sonra, COVID-19'dan önce zombiler, uzaylı istilaları ve kıyamet salgınları hakkında çok film izleyen insanların gerçek ve mevcut salgınla daha iyi başa çıktıklarını gördük. Filmler görünüşe göre gerçek olaylar için zihinsel prova işlevi görüyor" diyor.
310 katılımcının yer aldığı araştırmada, geçmişte ve günümüzde korku ve salgın filmleri izlemiş kişilerin COVID-19 salgınının zor dönemlerinde daha iyi performans gösterip göstermediğini test etmek amaçlandı. Her katılımcı, özellikle film tercihleri hakkında bir anket doldurdu.
Bulgular, bu tür filmlerin hayranlarının salgına daha hazırlıklı olduğunu ve dönem boyunca yaşamları üzerinde daha az olumsuz etki yaşadıklarını gösterdi. Ancak psikolojik olarak ne kadar dirençli oldukları ile ilgili bir bağlantı araştırılmadı. Korku hayranları, ortalama bir insana kıyasla önemli ölçüde daha düşük psikolojik sıkıntıya sahip olarak, daha iyi bir performans gösterdi.
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