Korku Filmi İzlemenin Bir Faydası Olduğu Hiç Aklınıza Gelir miydi?

Yeni bir araştırmaya göre korku filmleri, insanların bir salgına karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyor. Zombi filmlerinden keyif alan insanların salgın sırasında hayatlarını daha iyi idare ettiği düşünülüyor.