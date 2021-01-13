Netflix, 2021 Yılında Yayınlayacağı Filmlerin Listesini Yayınladı!

Eğer bir Netflix üyesiyseniz, firma pek çok yeni filmin yolda olduğunu bilmenizi istiyor. Netflix'in yeni yayımladığı 2021 film listesine göre firma, Disney ve Warner Bros. toplamını geçen bir şekilde 70 yeni filmin yayımlanmasını hedefliyor. Bunların arasında Lin-Manuel Miranda ve Halle Berry gibi yeni yönetmenler ve To All the Boys I've Loved Before üçlemesinin son filmi de bulunuyor.
Ayrıca bu listenin tam liste olmaması da mümkün. Netflix, yıl içerisinde başka filmlerin haklarını da satın alabilir. Sinema sektörünün halen şüpheli bir durumda bulunması ile beraber Netflix, Universal ve Paramount gibi stüdyoların satabileceği filmleri satın almak için çok uygun bir konumda bulunuyor.
Ayrıca Netflix, küresel salgın sırasında insanların evde daha fazla vakit geçirmeleri ile muazzam bir yükseliş yaşayan firmalardan biri olarak da öne çıkıyor. Tabii ki video akışı hizmeti alanında rekabetin artması ile beraber Netflix'in insanların dikkatini ve cüzdanlarını kendisine çekmek için daha fazla film ve diziye ihtiyacı oluyor.
İnsanların sinemalara gidememesi ile beraber stüdyoların film sunabilecekleri ortam miktarı da azalıyor. WarnerMedia'nın kısa bir süre önce aldığı, filmlerin sinemalarla aynı anda HBO Max üzerinde yayımlanması kararının arkasındaki sebep de buydu. Yöneticiler, aralarında Dune, The Suicide Squad ve The Matrix 4'ün de bulunduğu bu filmlerin bazılarının HBO Max üyeliklerini yanlarında getireceğini ve bu sayede Netflix'in sahip olduğu dikkatin bir kısmını kendilerine çekebileceklerini ümit ediyor.
Netflix, şimdiye kadar tüm film listesini bir anda hiç yayımlamamıştı. Ancak şimdiye kadar bu kadar büyük bir rekabetle de karşılaşmamıştı. WarnerMedia, Warner Bros. ve HBO Max duyurusunu yaparken Disney de Aralık ayında devasa bir yatırımcı günü düzenledi ve 2021 ve 2022'de Disney Plus'a gelecek pek çok filmi duyurdu. Yeni üyeler kazanmaktansa var olan üyelerini elinde tutmaya odaklanması gereken Netflix de müşterilerinin neden fikirlerini değiştirmemeleri gerektiğini hatırlatıyor.
Netflix'in 2021 yılı için duyurduğu 70 filmlik listeyi aşağıda bulabilirsiniz. Bu filmlerin bazılarının yayım tarihleri daha önce açıklanmış olsa da, diğerlerinin sadece yıl içerisinde sunulacağı biliniyor. * işaretli filmler İngilizce dışında bir orijinal dile sahip ve ** işaretli filmler küresel olarak sunulmayabilir.
8 Rue de l'Humanité*
A Boy Called Christmas
A Castle for Christmas
Afterlife of the Party
Army of the Dead
Awake
A Week Away
A Winter's Tale from Shaun the Sheep**
Back to the Outback
Bad Trip
Beauty
Blonde
Blood Red Sky*
Bombay Rose
Beckett
Bruised
Concrete Cowboy
Don't Look Up
Double Dad*
Escape from Spiderhead
Fear Street Trilogy
Fever Dream*
Finding 'Ohana (29 Ocak)
Fuimos Canciones*
I Care A Lot (19 Şubat)**
Intrusion
Kate
Love Hard
Malcolm & Marie (5 Şubat)
Monster
Moxie (3 Mart)
Munich*
Nightbooks
Night Teeth
No One Gets Out Alive
O2*
Outside the Wire (15 Ocak)
Penguin Bloom (27 Ocak)**
Pieces of Woman (7 Ocak)
Red Notice
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles
Robin Robin
Skater Girl
Stowaway**
Sweet Girl
The Dig (29 Ocak)
The Guilty
The Hand of God*
The Harder They Fall
The Kissing Booth 3
The Last Letter from Your Lover**
The Last Mercenary*
The Loud House Movie
The Power of the Dog
The Princess Switch 3
There's Someone Inside Your House
The Starling
The Swarm*
The White Tiger (22 Ocak)
The Woman in the Window
Things Heard and Seen
Thunder Force
tick, tick...BOOM!
To All The Boys: Always and Forever
Trollhunters: Rise of the Titans
Untitled Alexandre Moratto*
Untitled Graham King
Untitled Alicia Keys Rom-Com
Wish Dragon
YES DAY
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