Netflix, 2021 Yılında Yayınlayacağı Filmlerin Listesini Yayınladı!

Netflix, daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaparak 2021 yılında abonelere sunulacak filmlerin listesini yayınladı.

  • Levent Öztürk
Netflix, 2021 film listesini yayınladı!
Zack Snyder'in Army of the Dead filmi

Eğer bir Netflix üyesiyseniz, firma pek çok yeni filmin yolda olduğunu bilmenizi istiyor. Netflix'in yeni yayımladığı 2021 film listesine göre firma, Disney ve Warner Bros. toplamını geçen bir şekilde 70 yeni filmin yayımlanmasını hedefliyor. Bunların arasında Lin-Manuel Miranda ve Halle Berry gibi yeni yönetmenler ve To All the Boys I've Loved Before üçlemesinin son filmi de bulunuyor.

Ayrıca bu listenin tam liste olmaması da mümkün. Netflix, yıl içerisinde başka filmlerin haklarını da satın alabilir. Sinema sektörünün halen şüpheli bir durumda bulunması ile beraber Netflix, Universal ve Paramount gibi stüdyoların satabileceği filmleri satın almak için çok uygun bir konumda bulunuyor.

Ayrıca Netflix, küresel salgın sırasında insanların evde daha fazla vakit geçirmeleri ile muazzam bir yükseliş yaşayan firmalardan biri olarak da öne çıkıyor. Tabii ki video akışı hizmeti alanında rekabetin artması ile beraber Netflix'in insanların dikkatini ve cüzdanlarını kendisine çekmek için daha fazla film ve diziye ihtiyacı oluyor.

İnsanların sinemalara gidememesi ile beraber stüdyoların film sunabilecekleri ortam miktarı da azalıyor. WarnerMedia'nın kısa bir süre önce aldığı, filmlerin sinemalarla aynı anda HBO Max üzerinde yayımlanması kararının arkasındaki sebep de buydu. Yöneticiler, aralarında Dune, The Suicide Squad ve The Matrix 4'ün de bulunduğu bu filmlerin bazılarının HBO Max üyeliklerini yanlarında getireceğini ve bu sayede Netflix'in sahip olduğu dikkatin bir kısmını kendilerine çekebileceklerini ümit ediyor.

Netflix, şimdiye kadar tüm film listesini bir anda hiç yayımlamamıştı. Ancak şimdiye kadar bu kadar büyük bir rekabetle de karşılaşmamıştı. WarnerMedia, Warner Bros. ve HBO Max duyurusunu yaparken Disney de Aralık ayında devasa bir yatırımcı günü düzenledi ve 2021 ve 2022'de Disney Plus'a gelecek pek çok filmi duyurdu. Yeni üyeler kazanmaktansa var olan üyelerini elinde tutmaya odaklanması gereken Netflix de müşterilerinin neden fikirlerini değiştirmemeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Netflix'in 2021 yılı için duyurduğu 70 filmlik listeyi aşağıda bulabilirsiniz. Bu filmlerin bazılarının yayım tarihleri daha önce açıklanmış olsa da, diğerlerinin sadece yıl içerisinde sunulacağı biliniyor. * işaretli filmler İngilizce dışında bir orijinal dile sahip ve ** işaretli filmler küresel olarak sunulmayabilir. 

8 Rue de l'Humanité*

A Boy Called Christmas

A Castle for Christmas

Afterlife of the Party

Army of the Dead

Awake

A Week Away

A Winter's Tale from Shaun the Sheep**

Back to the Outback

Bad Trip

Beauty

Blonde

Blood Red Sky*

Bombay Rose

Beckett

Bruised

Concrete Cowboy

Don't Look Up

Double Dad*

Escape from Spiderhead

Fear Street Trilogy

Fever Dream*

Finding 'Ohana (29 Ocak)

Fuimos Canciones*

I Care A Lot (19 Şubat)**

Intrusion

Kate

Love Hard

Malcolm & Marie (5 Şubat)

Monster

Moxie (3 Mart)

Munich*

Nightbooks

Night Teeth

No One Gets Out Alive

O2*

Outside the Wire (15 Ocak)

Penguin Bloom (27 Ocak)**

Pieces of Woman (7 Ocak)

Red Notice

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Skater Girl

Stowaway**

Sweet Girl

The Dig (29 Ocak)

The Guilty

The Hand of God*

The Harder They Fall

The Kissing Booth 3

The Last Letter from Your Lover**

The Last Mercenary*

The Loud House Movie

The Power of the Dog

The Princess Switch 3

There's Someone Inside Your House

The Starling

The Swarm*

The White Tiger (22 Ocak)

The Woman in the Window

Things Heard and Seen

Thunder Force

tick, tick...BOOM!

To All The Boys: Always and Forever

Trollhunters: Rise of the Titans

Untitled Alexandre Moratto*

Untitled Graham King

Untitled Alicia Keys Rom-Com

Wish Dragon

YES DAY

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